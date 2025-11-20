Το κέρινο ομοίωμα της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταιάνα, σε φυσικό μέγεθος, είναι ντυμένο με ένα αντίγραφο του μαύρου, κοκτέιλ φορέματος, που φορούσε σε εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα «επέστρεψε» στο Παρίσι την Πέμπτη, καθώς ένα από τα παλαιότερα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων της Ευρώπης αποκάλυψε μια νέα πιο τολμηρή φιγούρα της.

Το νέο κέρινο ομοίωμα της Νταϊάνα φορά ένα revenge dress και χαμογελά, δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην γαλλική πρωτεύουσα. Το άγαλμα ήταν παραγγελία του διευθυντή του Μουσείου Grevin, ο οποίος αφού είχε επισκεφθεί το Λονδίνο, έμεινε απογοητευμένος από την εικόνα της Νταϊάνα στο Μαντάμ Τισό.

Η φιγούρα της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας, σε φυσικό μέγεθος, είναι ντυμένη με ένα αντίγραφο του μαύρου, κοκτέιλ φορέματος, που φορούσε η Νταϊάνα σε μια εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994. Ήταν το ίδιο βράδυ που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, πρίγκιπας τότε, παραδέχτηκε στην τηλεόραση ότι ήταν άπιστος και ότι είχε σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, νυν βασίλισσα Καμίλα.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου σημείωσαν ότι τα αποκαλυπτήρια έγιναν στην 30ή επέτειο της αξέχαστης συνέντευξης που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC «Panorama», η οποία, σύμφωνα με τους παρατηρητές, έπληξε το κύρος της μοναρχίας και της Βασίλισσας.

{https://www.instagram.com/p/DRScdv2lZwl/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάποιοι σημείωσαν με σαρκασμό πώς η νεότερη βασιλική καλεσμένη του μουσείου τοποθετήθηκε μακριά από τα κέρινα ομοιώματα του διάσημου πρώην συζύγου και της πεθεράς της. Ψηλοτάκουνα, ένα μαργαριταρένιο choker στο λαιμό της και μια μικρή τσάντα δεμένη και στα δύο χέρια ολοκληρώνουν την αμφίεση της Νταϊάνα, σε μία εικόνα, που αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία της.

«Το φόρεμα είναι πολύ σημαντικό για την απελευθέρωσή της, επειδή στη βασιλική οικογένεια, το μαύρο φοριέται μόνο για κηδείες, και μετά ένα τόσο σέξι φόρεμα για μια πριγκίπισσα της Ουαλίας, λοιπόν, ούτε αυτό είναι συνηθισμένο», είπε η Γαλλίδα μυθιστοριογράφος Κριστίν Όρμπαν, η οποία έγραψε το «Mademoiselle Spencer». «Έτσι αποφασίζει να φορέσει τα ψηλοτάκουνα Louboutin της. Και να πάει στην Serpentine Gallery για να κάνει εντύπωση».

Το μουσείο Grevin, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, έχει από καιρό γεμίσει τις περίτεχνες αίθουσές του με πολιτικούς ηγέτες, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας και Βρετανούς βασιλείς. Δίπλα στη Νταϊάνα οι επιμελητές της έκθεσης τοποθέτησαν τη Μαρία Αντουανέτα.

Με πληροφορίες του AP/The Telegraph