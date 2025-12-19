Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με πνευμωνική ίνωση.

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, πιθανότατα θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, καθώς η υγεία της έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, δήλωσε η βασιλική οικογένεια της χώρας.

Η 52χρονη πριγκίπισσα διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Η εκφυλιστική ασθένεια δημιουργεί ουλώδη ιστό που σκληραίνει τους πνεύμονες, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή και την είσοδο οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι εξετάσεις της το φθινόπωρο έδειξαν «σαφή επιδείνωση» της υγείας της, δήλωσε το παλάτι την Παρασκευή. «Φτάνουμε στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση πνεύμονα», δήλωσε ο Άρ Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της πνευμονολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο. Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ δήλωσε στο NRK ότι η ασθένειά της είχε εξελιχθεί «γρηγορότερα από ό,τι ήλπιζα».

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα μπει στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, δήλωσε ο Δρ Χολμ, ωστόσο το παλάτι δήλωσε ότι οι γιατροί της έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα.

Στη Νορβηγία, υπάρχουν συνήθως από 20 έως 40 ασθενείς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα και η πριγκίπισσα δεν θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης εάν συμπεριληφθεί στη λίστα, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παρόλο που δεν βρίσκεται ακόμη σε λίστα δοτών, ο Δρ. Χολμ δήλωσε ότι η ομάδα υγειονομικής περίθαλψης «πραγματοποιεί τις απαραίτητες προετοιμασίες για να διασφαλίσει ότι η μεταμόσχευση θα είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα».

Το παλάτι δήλωσε ότι η πριγκίπισσα έχει «ανάγκη» για ξεκούραση και ένα στοχευμένο πρόγραμμα άσκησης. Ωστόσο, είχε «εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή. Τα βασιλικά της καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της θα προσαρμοστούν στα προβλήματα υγείας της, ωστόσο.

Ο σύζυγος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, πρίγκιπας Χάακον, μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας, κάθισε δίπλα της για μια συνέντευξη με το NRK, στην οποία εξήγησε ότι μπορεί να φαίνεται «απόλυτα καλά» όταν κάθεται ακίνητη, αλλά είπε ότι την είχε παρατηρήσει να δυσκολεύεται περισσότερο με την αναπνοή. Πρόσθεσε ακόμα ότι είχε λιγότερη ενέργεια και αρρώσταινε πιο συχνά.

Η πεζοπορία ή το σκι μαζί - δραστηριότητες που απολαμβάνουν το ζευγάρι - δεν ήταν πλέον δυνατές, πρόσθεσε ο πρίγκιπας διάδοχος. Η σκέψη και μόνο της μεταμόσχευσης είναι απαιτητική, είπε η Μέτε-Μάριτ, καθώς γνωρίζει ότι θα ενέχει κινδύνους.

Η μεταμόσχευση θεωρείται ως έσχατη λύση, εξήγησε ο Δρ Χολμ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι τα άτομα πρέπει να είναι σοβαρά άρρωστα και να έχουν περιορισμένο προσδόκιμο ζωής πριν θεωρηθεί κατάλληλος ο ασθενής για μια μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η είδηση ​​για την επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας έρχεται μήνες αφότου ο μεγαλύτερος γιος της κατηγορήθηκε για 32 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων για βιασμό. Ο28χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, αλλά σχεδιάζει να δηλώσει ένοχος για κάποιες λιγότερο σοβαρές όταν ξεκινήσει η δίκη, δήλωσε ο δικηγόρος του, Πέταρ Σέκουλιτς, στο Reuters τον Αύγουστο.

Ο Χόιμπι είναι θετός γιος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, αλλά δεν έχει κανέναν βασιλικό τίτλο ή επίσημα καθήκοντα.

Με πληροφορίες του BBC