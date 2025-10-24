Ο 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του ενός από τα δύο παιδιά τους.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 50χρονου από το Κορωπί που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγό του, το απόγευμα της Πέμπτης, μπροστά στα μάτια του ενός από τα δύο παιδιά τους, με αποτέλεσμα η γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε και το 4χρονο αγοράκι που τον έβλεπε να κακοποιεί τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος εμφανίστηκε στον εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και φαίνεται πως ο δράστης, 50 ετών, προσπάθησε αρχικά να καλύψει τα ίχνη του. Κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη, χωρίς να παραδεχθεί την ευθύνη του. Ο άνδρας είχε στο παρελθόν συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Η μαρτυρία του παιδιού «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν γρήγορα αντιφάσεις στην κατάθεσή του και στράφηκαν στο μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 4χρονο αγόρι. Το παιδί, μαζί με το 3,5 μηνών αδελφάκι του, είδαν τη μητέρα τους να πέφτει αναίσθητη στο πάτωμα. Με δακρυσμένα μάτια αποκάλυψε στους αστυνομικούς την αλήθεια: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η μαρτυρία του παιδιού και οι αντιφάσεις του 50χρονου οδήγησαν άμεσα στη σύλληψή του. Η 40χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση και συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δέχθηκε.

Ο λόγος που ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του παραμένει άγνωστος, ενώ τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.