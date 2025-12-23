Σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία ενός ακόμα μέλους της Greek Mafia.

Συνελήφθη στα Καλύβια ένας 35χρονος που έχει καταδικαστεί για δολοφονίες μελών της Greek Mafia.

Ο 35χρονος ομογενής από τη Ρωσία συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (22/12) σε σπίτι στα Καλύβια, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει την εξωτερική εμφάνισή του, ώστε να μην τον εντοπίσουν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για τρεις ανθρωποκτονίες και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έγινε τον Ιούλιο του 2023. Επίσης, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στη δολοφονία ενός ακόμα μέλους της Greek Mafia, έξω από βενζινάδικο στον Νέο Κόσμο.

Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αφορούσε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η καταδικαστική απόφαση που εκκρεμούσε σε βάρος του ήταν για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου συνελήφθη ο 35χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

5 κινητά τηλέφωνα και

250 ευρώ.

