Τις προοπτικές που δημιουργεί η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ αναλύει σε συνέντευξή του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Karel Komárek, περιγράφοντας το στρατηγικό όραμα του διεθνούς ομίλου και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ΟΠΑΠ στο νέο αυτό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει ο κ. Komárek, ο ΟΠΑΠ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn, στην οποία ο όμιλος έχει επενδύσει με συνέπεια για περισσότερα από δέκα χρόνια. Υπενθυμίζει ότι από την πρώτη στιγμή της παρουσίας της Allwyn στην ελληνική αγορά εφαρμόστηκε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, αντίστοιχο με εκείνο που υιοθετήθηκε και σε άλλες χώρες. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προσέλκυση κορυφαίων στελεχών, η συγκρότηση ισχυρής διοικητικής ομάδας και η συστηματική επένδυση στην καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στρατηγική οδήγησε στη μετατροπή του ΟΠΑΠ σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της σύγχρονης Ελλάδας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ, ο κ. Komárek τονίζει ότι δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τον ελληνικό οργανισμό, ο οποίος αποκτά τη δυνατότητα να ενταχθεί ενεργά στην παγκόσμια αναπτυξιακή πορεία του ομίλου. Όπως εξηγεί, η συνεργασία αυτή προσφέρει στον ΟΠΑΠ πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, σε διεθνή τεχνογνωσία και σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα οφέλη που προκύπτουν για τους μετόχους από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση, την οποία χαρακτηρίζει ως μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία. Όπως σημειώνει, για τους επενδυτές αλλά και για τους συνεργάτες της εταιρείας, η συνένωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Allwyn ανοίγει ο δρόμος ώστε να συμμετάσχουν πιο ενεργά στο αναπτυξιακό της ταξίδι. «Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους συνεργάτες μας, να γίνουν συν-επενδυτές και συνοδοιπόροι στο μεγάλο μας ταξίδι προς το μέλλον», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Komárek, αποτυπώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο όμιλος για τα επόμενα χρόνια.

