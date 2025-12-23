Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 588 MW, τα οποία υποστηρίζονται από πλήρως κατασκευασμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh.

Την ολοκλήρωση του χρηματοοικονομικού κλεισίματος της πώλησης σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Χιλή ανακοίνωσε η Metlen, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενεργή αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στις διεθνείς αγορές. Το χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάζεται περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 588 MW, τα οποία υποστηρίζονται από πλήρως κατασκευασμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με τη Glenfarne και, υπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 865 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη Metlen, το ύψος του τιμήματος αντικατοπτρίζει τις ισχυρές προοπτικές δημιουργίας αξίας στη χιλιανή αγορά ενέργειας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη και λειτουργία υβριδικών έργων που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, επεσήμανε ότι τα συνεγκατεστημένα έργα φωτοβολταϊκών και BESS διαμορφώνουν τον δρόμο για το μέλλον του παγκόσμιου Asset Rotation Plan της εταιρείας. Όπως σημείωσε, τόσο η ανάπτυξη νέων υβριδικών έργων όσο και η υβριδοποίηση υφιστάμενων φωτοβολταϊκών μονάδων τοποθετούν τον τομέα Renewables & Energy Transition Platform της Metlen σε πλεονεκτική θέση απέναντι στις νέες και ταχέως αναπτυσσόμενες ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης.

Από την πλευρά του, ο Chief Executive Director του τομέα Renewables & Energy Transition Platform της Metlen, Νίκος Παπαπέτρου, χαρακτήρισε τη συναλλαγή εμβληματική, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύει τις δυνατότητες της εταιρείας στην υλοποίηση έργων στη Λατινική Αμερική, καθώς και τη μοναδική της ικανότητα να προσφέρει ολοκληρωμένη πρόταση αξίας στην επενδυτική κοινότητα μέσω του Asset Rotation Plan. Όπως ανέφερε, με τη Χιλή να πρωτοπορεί στα μακράς διάρκειας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η Metlen αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε ανάπτυξη, σχεδιασμό και κατασκευή για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Glenfarne, Brendan Duval, δήλωσε ότι μέσω της εξαγοράς η εταιρεία ενισχύει την τεχνολογική διαφοροποίηση των υποδομών της, προσθέτοντας δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και διευρύνοντας τη γεωγραφική και κεφαλαιακή της παρουσία. Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία με τη Metlen καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική, δημιουργώντας τις βάσεις για πιθανές μελλοντικές συνέργειες στην αμερικανική ήπειρο.