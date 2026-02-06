Τι αναφέρει η Morgan Stanley για την Metlen - Γιατί διατηρεί σταθερούς τους στόχους.

Στα 64 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της Metlen η Morgan Stanley, όπως και τη σύσταση για overweight (αποδόσεις υψηλότερες της αγοράς), μετά και την επικαιροποίηση των προβλέψεων για τα μεγέθη του 2025 που προχώρησε ο όμιλος.

Όπως υπενθυμίζει η Morgan Stanley, η Metlen εκτιμά πλέον ότι το EBITDA της χρήσης 2025 θα διαμορφωθεί περίπου 25% χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ. Η αρνητική απόκλιση, ύψους περίπου 250 εκατ., αποδίδεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Αφενός στις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα M Power Projects (MPP), που επιβαρύνουν περαιτέρω τη ζημία του πρώτου εξαμήνου του 2025 ύψους 132 εκατ., και αφετέρου σε καθυστερήσεις στο asset rotation plan της M Renewables.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι πρόσθετοι έλεγχοι στα έργα της MPP αποκάλυψαν νέες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα, με τη διοίκηση να εκτιμά πλέον ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός των αναθεωρημένων προϋπολογισμών και προθεσμιών.

Ο αμερικανικός οίκος δεν αλλάζει την οπτική του για τη μετοχή ή την τιμή στόχο και παραμένει με σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή στόχο τα 64 ευρώ ανά μετοχή». Σε σχέση με την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό του ΧΑ, το περιθώριο ανόδου είναι άνω του 65%.

«Η εταιρεία ανέφερε ότι ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της για το 2025 θα είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τον δανεισμό του α’ εξαμήνου του 2025, δηλαδή περίπου 2 δισ. ευρώ, με άφθονη ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, σημείωσε ότι η επιχειρηματική απόδοση του 2026 έχει ξεκινήσει καλά και επανέλαβε τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA των 1.900-2.080 εκατ. ευρώ μέσω οργανικής ανάπτυξης», συνεχίζει ο οίκος.

«Η άποψή μας είναι ότι το μέγεθος της προειδοποίησης για τα κέρδη και οι επιπλέον ζημίες αποτελούν αρνητική έκπληξη, δεδομένης της ανακοίνωσης της εταιρείας στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025. Κατανοούμε ότι οι ζημίες του MPP σχετίζονται με το έργο βιοενέργειας Protos, καθώς και με άλλα πιθανά επιπλέον έργα.

Αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης στα αποτελέσματα θα αφορά την ταμειακή επίδραση, γεγονός που εξηγεί τη σταθερή εξέλιξη του καθαρού χρέους σε εξαμηνιαία βάση. Ενώ η Μetlen δεν αναμένει πρόσθετες ζημίες, θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα της MPP και ανακοινωθούν οι προβλέψεις για το EBITDA του 2026 μαζί με τα αποτελέσματα στις 31 Μαρτίου (πρόβλεψη consensus 1,2 δισ. ευρώ, MS εκτίμηση 1,25 δισ. ευρώ). Επιπλέον, η πρόοδος στην πώληση των προορισμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα είναι καθοριστική για την ανατίμηση των μετοχών», καταλήγει η τράπεζα.