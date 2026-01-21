Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Τραγικός απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν, καθώς οι σοροί περίπου 25 ανθρώπων ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου που καταστράφηκε το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Η φωτιά, η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί στην πακιστανική μεγαλούπολη την τελευταία δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 17/1 και εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza, γνωστό για τα περίπου 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, οικιακά σκεύη και άλλα εμπορεύματα.

«Εντοπίσαμε 20 έως 25 σορούς, ή μάλλον λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης, επισημαίνοντας ότι έχουν μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Όπως διευκρίνισε, λόγω της κατάστασης των απανθρακωμένων λειψάνων, είναι δύσκολο να δοθεί ακριβής απολογισμός. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι χθες, Τρίτη, οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.

Στο σημείο της τραγωδίας, πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα, ανάβοντας κεριά, ενώ συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας σε κάποια απάντηση.

Οι πακιστανικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να εντοπιστεί κάποιος επιζών ανάμεσα στους αγνοούμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 260 ανθρώπους.