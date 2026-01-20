Περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα από τις 9 Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βίταλι Κλίτσκο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πάνω από 600.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα από τις 9 Ιανουαρίου, μετά την έκκλησή του για προσωρινή εκκένωση, καθώς τα ρωσικά πλήγματα άφησαν χωρίς θέρμανση περίπου τις μισές πολυκατοικίες της πόλης.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας 19/1, νέα επίθεση σε ενεργειακές υποδομές έθεσε εκ νέου χωρίς ρεύμα και θέρμανση σχεδόν τις μισές κατοικίες του Κιέβου, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους -20°C. Ο Κλίτσκο επεσήμανε ότι η κατάσταση δυσχεραίνει τη ζωή των πολιτών και κατηγόρησε τη ρωσική πλευρά ότι χρησιμοποιεί τον χειμώνα για να υπονομεύσει την αντίσταση και να προκαλέσει κοινωνική ένταση.

Ο δήμαρχος επανέλαβε την προτροπή του προς όσους διαθέτουν εναλλακτική κατοικία να φύγουν προσωρινά, ώστε να μειωθεί η πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της πόλης. Από τις 9 Ιανουαρίου, περίπου 6.000 πολυκατοικίες βρίσκονταν χωρίς θέρμανση, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ακόμη και το ουκρανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ρουσλάν Στεφαντσούκ, έμεινε χωρίς βασικές υπηρεσίες λόγω των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο στην πόλη από τότε που η Ρωσία άρχισε συστηματικά να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας το 2022. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μόνο για λίγες ώρες την ημέρα. Οι δημοσιογράφοι στο Κίεβο καταγράφουν κλειστά καταστήματα και εστιατόρια, μη λειτουργικά φανάρια και παντελή έλλειψη δημόσιου φωτισμού σε πολλές συνοικίες.

«Φανταστείτε να μην έχετε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό. Τα καλοριφέρ είναι παγωμένα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη», τόνισε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι η πόλη αγωνίζεται να εξασφαλίσει τις βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες, παρέχοντας θέρμανση, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.