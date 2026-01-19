Έχουμε κόκκινες γραμμές απαντά η Δανία στον Τραμπ και αποσύρει την παρουσία της από το Νταβός.

«Ουδέν σχόλιο» ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο ερώτημα αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε έτσι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο και προέτρεψε την Ευρώπη να επικεντρωθεί στη Ρωσία και την Ουκρανία και όχι στη Γροιλανδία. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC News, επανέλαβε την απογοήτευσή του για τη Νορβηγία και το Νόμπελ Ειρήνης, που δεν του έδωσαν, λέγοντας ότι «η Νορβηγία ελέγχει πλήρως την Επιτροπή πλήρως παρά τα όσα λένε. Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν κάθε σχέση με αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τους Ευρωπαίους ηγέτες που επικεντρώνονται στη Γροιλανδία, λέγοντας πως η «Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε τι έχει αποφέρει αυτό, αυτοί. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη, όχι στη Γροιλανδία» είπε ο Τραμπ και επέμεινε ότι θα ακολουθήσει το δασμολογικό του σχέδιο.

Απείλησε ευθέως ότι θα πλήξει «100%» τα ευρωπαϊκά έθνη με δασμούς εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία».

Δανία: «Έχουμε κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε»

Άμεση ήταν η απάντηση της Δανίας για μία ακόμα φορά. «Δεν μπορείτε να απειλήσετε την κυριότητά της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Sky News ο Δανός ΥΠΕΞ, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και τόνισε πως είναι σημαντικό να «δείξουμε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς δεν είναι ο δρόμος προς τα εμπρός».

«Έχουμε κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε», δήλωσε και διαβεβαίωσε πως η Ευρώπη στο σύνολό της και όχι μόνο η Δανία, θα απαντήσει στην απειλή του Αμερικανού προέδρου.

«Έχετε μια επιθυμία, έχετε ένα όραμα, έχετε ένα αίτημα, αλλά δεν θα μπορέσετε ποτέ να το πετύχετε ασκώντας μας πίεση», πρόσθεσε απαντώντας στον Τραμπ ενώ διευκρίνισε πως παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπονοεί ότι η Γροιλανδία απειλείται από την Κίνα και τη Ρωσία, η Δανία, μαζί με τη Γροιλανδία, «έχουν κρατήσει τις κινεζικές επενδύσεις μακριά» από το νησί της Αρκτικής.

Δήλωσε ευχαριστημένος με την υποστήριξη που λαμβάνει η Δανία και χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει μιλήσει απευθείας με τον Τραμπ για την κατάσταση.

Δεν πάει στο Νταβός η Δανία

Στον απόηχο των απειλών Τραμπ, Δανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν να μην παραστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

«Εκπρόσωποι της δανέζικης κυβέρνησης προσκλήθηκαν φέτος και τυχόν αποφάσεις σχετικά με την παρουσία είναι θέμα της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης», ανέφερε το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του στο Bloomberg. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανέζικη κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

«Η Ευρώπη διαθέτει εργαλεία για να προστατεύσει τα συμφέροντά της»

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα «διατηρήσει τη στάση της» απέναντι στις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών και διαβεβαίωσε ότι διαθέτει μια «δέσμη εργαλείων» για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Η Κάγια Κάλας συναντήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες με την υπουργό Άμυνας της Δανίας και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας και διαμήνυσε πως «η ασφάλεια της Αρκτικής είναι ένα κοινό διατλαντικό συμφέρον και μπορούμε να το συζητήσουμε με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ. Αλλά οι απειλές για δασμούς δεν είναι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό».

«Η κυριαρχία δεν είναι για το εμπόριο. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να ξεκινήσουμε μια μάχη, αλλά θα διατηρήσουμε τη στάση μας. Η Ευρώπη διαθέτει μια σειρά από εργαλεία για να προστατεύσει τα συμφέροντά της».

Κλιμακώνει ο Τραμπ

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε αγαθά από οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ, πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε αμερικανικά αγαθά ύψους 93 δισ. ευρώ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο δασμό 10% από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Οι απειλές του ακολούθησαν ανακοινώσεις χωρών του ΝΑΤΟ που δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν συμβολικές ασκήσεις στρατιωτικού σχεδιασμού στη Γροιλανδία για την υπεράσπιση του νησιού έναντι της Κίνας και της Ρωσίας.