Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα συναντηθούν την επόμενη εβδμάδα στο Νταβός και πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι ελπίζει να υπογράψει μια συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και ένα πακέτο ευημερίας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την επόμενη εβδομάδα.

Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ για περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με όσα δήλωσε. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ομάδα του Κιέβου ελπίζει επίσης να λάβει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη ρωσική στάση απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο μαζί με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μια συνάντηση την οποία ο Ουκρανός ηγέτης έχει ζητήσει δημόσια.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε το μέρος της εργασίας της σχετικά με τα έγγραφα που σκιαγραφούν ένα «πακέτο ευημερίας» για την αποδέσμευση χρημάτων για την δαπανηρή μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας, καθώς και με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ που έχουν σχεδιαστεί για να σταματήσουν μια μελλοντική ρωσική επίθεση. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα χρειαστεί 800 δισ. δολάρια για την μεταπολεμική της ανοικοδόμηση.

Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά επικρίνει τον Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνευτική συμφωνία αλλά βλέπει ότι ο Ζελένσκι είναι αυτός που στέκεται εμπόδιο για την ειρήνη, μια εκτίμηση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν των Ευρωπαίων συμμάχων. Η Ουάσινγκτον έχει πιέσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο που θα παρουσιάσει στη συνέχεια στη Μόσχα, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν επιδιώξει να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τη Ρωσία στο μέλλον.

Την Πέμπτη ο Ζελένσκι απάντησε στα σχόλια Τραμπλέγοντας ότι η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε ούτε θα σταθεί ποτέ στο μέλλον εμπόδιο στην ειρήνη. Την Παρασκευή δήλωσε ότι η Ρωσία καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες και επικαλέστηκε τα πρόσφατα πλήγματα της Μόσχας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ως απόδειξη των πραγματικών προθέσεων του Πούτιν.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2012136009937400056}

«Κάθε ένα από αυτά τα πλήγματα εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τα πραγματικά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρονται για συμφωνίες, αλλά για την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας», δημοσίευσε στα social media.

Στο Νταβός ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την επόμενη εβδομάδα μαζί με τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει πάει ποτέ. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα «εντός του πιο περίπλοκου γεωπολιτικού σκηνικού από το 1945», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ένας από τους τουλάχιστον 64 αρχηγούς κρατών που θα ταξιδέψουν στο ελβετικό θέρετρο, συμπεριλαμβανομένων έξι από τους επτά ηγέτες της G7 και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ θα συνοδεύσουν τον Τραμπ, μαζί με τους βασικούς διαπραγματευτές του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ ενώ αναμένεται να παραστούν περίπου 20 μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Νταβός, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ξανά τον Πρόεδρο Τραμπ στο Νταβός. Φέρνει τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπέργκε Μπρέντε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα φέρει «πέντε γραμματείς και επίσης άλλους βασικούς παράγοντες», συμπεριλαμβανομένης μιας διακομματικής αντιπροσωπείας από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Μπρέντε.

Η άτυπη ομάδα χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως «συνασπισμός των προθύμων», αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για να επιδιώξει την υποστήριξη των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφεραν οι Financial Times.

Με πληροφορίες του SkyNews/Politico/Reuters