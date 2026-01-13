Ο Τραμπ αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την επόμενη εβδομάδα μαζί με τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει πάει ποτέ.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα «εντός του πιο περίπλοκου γεωπολιτικού σκηνικού από το 1945», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι το «κύριο σημείο αναφοράς» στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, την ώρα που οι πολιτικές του συνεχίζουν να υπονομεύουν το πνεύμα της παγκόσμιας συνεργασίας, που η ελίτ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ένας από τους τουλάχιστον 64 αρχηγούς κρατών που θα ταξιδέψουν στο ελβετικό θέρετρο, συμπεριλαμβανομένων έξι από τους επτά ηγέτες της G7 και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ θα συνοδεύσουν τον Τραμπ, μαζί με τους βασικούς διαπραγματευτές του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ ενώ αναμένεται να παραστούν περίπου 20 μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Νταβός, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ξανά τον Πρόεδρο Τραμπ στο Νταβός. Φέρνει τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπέργκε Μπρέντε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα φέρει «πέντε γραμματείς και επίσης άλλους βασικούς παράγοντες», συμπεριλαμβανομένης μιας διακομματικής αντιπροσωπείας από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Μπρέντε.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκτός από τον Τραμπ, στην ετήσια συνάντηση θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χε Λίφενγκ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Από την Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραστεί μαζί με ηγέτες από τη Γερμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σερβία ενώ παρών θα έιναι και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η άτυπη ομάδα χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως «συνασπισμός των προθύμων», αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για να επιδιώξει την υποστήριξη των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφεραν οι Financial Times.

Στο Νταβός θα συμμετάσχουν επίσης επιχειρηματικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, και κορυφαία στελέχη από τις Microsoft, Meta, Palantir, Anthropic και OpenAI, αλλα και ανώτερα στελέχη από τις JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock και άλλους σημαντικούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες στο Νταβός.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης οι επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Το παρών θα δώσουν και διασημότητες και καλλιτέχνες, όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Γιο-Γιο Μα, Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Ματ Ντέιμον και will.i.am.

Με πληροφορίες του SkyNews/Politico