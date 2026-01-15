Ο Τραμπ σε συνέντευξή του επέρριψε ευθύνες στον Ζελένσκι για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι διαμηνύσει με ανάρτησή του ότι η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε ούτε θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη.

Η αναφορά αυτή του Ζελένκσι ήταν η απάντησή του στις ευθύνες που του επέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Όταν οι Ουκρανοί μένουν χωρίς ρεύμα για 20 - 30 ώρες εξαιτίας της Ρωσίας, και όταν οι ρωσικές επιθέσεις στοχεύουν στη διάλυση του ενεργειακού μας συστήματος και του λαού μας, η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να τεθεί υπό πίεση» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε πως «μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλουμε με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι, πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».