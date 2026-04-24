Το Τόκιο ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να προσέρχονται στη δουλειά τους με βερμούδα, προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη για χρήση κλιματιστικού, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της μητρόπολης, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το υψηλό ενεργειακό κόστος που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η χαλάρωση του ενδυματολογικού κώδικα εντάσσεται σε μια ενισχυμένη εκδοχή του "Cool Biz", μιας πρωτοβουλίας για την εξοικονόμηση ενέργειας που ξεκίνησε το ιαπωνικό υπουργείο Περιβάλλοντος το 2005, που ενθάρρυνε τους δημόσιους υπαλλήλους να αποφεύγουν γραβάτες και σακάκια το καλοκαίρι.

Η απειλή μιας ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι «ένας από τους παράγοντες» που οδήγησαν την ιαπωνική πρωτεύουσα να επιτρέψει στους εργαζομένους να φορούν βερμούδα από αυτό τον μήνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος από τον Δήμο του Τόκιο, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ήδη, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν εμφανιστεί με βερμούδα και απλό μπλουζάκι, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό το καλοκαίρι, «ενθαρρύνουμε ρούχα "cool" που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, όπως μπλουζάκια πόλο, T-shirts και αθλητικά παπούτσια και - ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις - σορτς», δήλωσε η κυβερνήτις του Τόκιο Γιούρικο Κόικε, που είχε ξεκινήσει την εκστρατεία "Cool Biz" όταν ήταν η ίδια υπουργός Περιβάλλοντος πριν από δύο δεκαετίες.

Η διεύρυνση του πρωτοβουλίας Cool Biz προβλέπει επίσης την ενίσχυση της τηλεργασίας καθώς την έναρξη της εργασιακής ημέρας νωρίτερα το πρωί, πρόσθεσε η Κόικε.

Πέρυσι, η Ιαπωνία βίωσε το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγράψει από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά, το 1898, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι θερμοκρασίες που φθάνουν ή και ξεπερνούν τους 40°C γίνονται τόσο συχνό φαινόμενο, που την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσία ανακοίνωσε έναν νέο επίσημο όρο για τέτοιες ημέρες ακραίας ζέστης, χαρακτηρίζοντάς τες «αφόρητα ζεστές».

Με πληροφορίες από AFP