Σοβαρές ανησυχίες εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη νέα ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), προειδοποιώντας για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των δομών όσο και στην απασχόληση των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη νομοθετική Διάταξη προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Από την χρονιά 2027-2028 η χρηματοδότηση των Παιδικών, Βρεφικών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων θα γίνεται με voucher, τα οποία πλέον θα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 2. Το υπάρχον ΙΔΟΧ προσωπικό που υπηρετεί στις Δομές, μαζί με όποιον άλλον επιθυμεί και έχει τα τυπικά προσόντα, θα καταθέσει εκ νέου τα χαρτιά του για να ενταχθεί (αφού ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά του) σε ένα Μητρώο, μία "δεξαμενή" την οποία θα καταρτίζει η ΕΕΤΑΑ, ως προσωπικό ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), που θα προορίζεται για προσλήψεις ορισμένου χρόνου στις εν λόγω δομές των Δήμων. 3. Οι Δήμοι θα αιτούνται σε αυτό το πανελλαδικό Μητρώο, τον αριθμό και τις ειδικότητες προσωπικού, που θα χρειάζονται κατ' έτος στις Δομές τους. Ο εν λόγω αιτούμενος αριθμός θα συνδέεται δεσμευτικά, υποχρεωτικά και αναλογικά με τον αριθμό των voucher που θα εξασφαλίζει κατ' έτος κάθε Δομή κάθε Δήμου. Η δαπάνη κάθε Δήμου για το προσωπικό αυτό δεν θα επιτρέπεται να ξεπερνά το συνολικό ποσό της αξίας των voucher που έχουν εξασφαλίσει την εκάστοτε χρονιά.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΟΤΑ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, αν εφαρμοστεί, ενδέχεται να προκαλέσει κενά στη στελέχωση των δομών ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς. Όπως επεσήμανε, η ρύθμιση μετατρέπει μια σταθερή και διαρκή ανάγκη όπως είναι η προσχολική αγωγή σε μορφή εποχικής απασχόλησης, γεγονός που απειλεί τη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι χιλιάδες έμπειροι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν εδώ και χρόνια πάγιες ανάγκες των Δήμων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναγνώρισε ότι είναι θετικό πως το Υπουργείο προχώρησε σε διάλογο χωρίς αιφνιδιασμούς, ωστόσο τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στη δημοσιονομική όσο και στη λειτουργική σταθερότητα των κοινωνικών δομών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό και επαρκείς πόρους, καθώς και τον σεβασμό της διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της μονιμοποίησης των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές. Η ΚΕΔΕ προτείνει ως λύση την εφαρμογή ενός μοντέλου αντίστοιχου με αυτό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μέσω του οποίου διασφαλίστηκε η συνέχιση της εργασίας προσωπικού που κάλυπτε διαρκείς ανάγκες. Συνολικά, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προειδοποιεί ότι χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, η νέα ρύθμιση ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει ένα κρίσιμο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας, με άμεσες συνέπειες τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους εργαζόμενους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των δομών.

Χαρακτηριστική και η ανακοίνωση της Λαικής Συσπείρωσης Λευκάδας που όπως διάβαζουμε στο lefkadatoday.gr σημειώνεται ότι «καταγγέλλουμε τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα στους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ και για τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές, όπως αυτός αποτυπώνεται στο προσχέδιο διάταξης νόμου. Σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher, η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και η δημιουργία ενός πανελλαδικού “μητρώου” εργαζομένων ορισμένου χρόνου οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν για χρόνια. Στην ήδη οριακή κατάσταση που επικρατεί στους παιδικούς σταθμούς με παιδιά να μένουν εκτός και εργαζόμενους να υπερβάλλουν εαυτούς για να τους κρατήσουν όρθιους, το σχέδιο διάταξης νόμου της κυβέρνησης σηματοδοτεί μια ακόμα χειρότερη επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.»