Όσα πρέπει να γνωρίζεται για την χορήγηση voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ 2026-2027.

Με βασικό άξονα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί και φέτος η επιλογή των δικαιούχων για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026–2027, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε χρόνο μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής για τη χορήγηση των vouchers παραμένουν το οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων και ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η μοριοδότηση διαμορφώνεται με στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα, γονείς που εργάζονται ή αναζητούν εργασία, αλλά και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 67%. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας έτσι τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα ισχύουν τα ίδια με πέρσι εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση των vouchers στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ωστόσο ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις καθώς μία αύξηση των ορίων θα έχει ως στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ. Για τρίτεκνες οικογένειες το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 38.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά διαμορφώνεται στις 41.000 ευρώ. Για οικογένειες με πέντε παιδιά το ανώτατο εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 44.000 ευρώ.

Ωστόσο η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων θεωρείται σημαντική, καθώς η ζήτηση για θέσεις σε παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Με την αύξηση των ορίων επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος φροντίδας παιδιών.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για τη σχολική χρονιά 2026–2027, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο και πιθανότατα προς το τέλος του μήνα. Το ενδεχόμενο αυτό βασίζεται στο περσινό χρονοδιάγραμμα, καθώς το 2025 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είχε ανοίξει στις 30 Ιουλίου και παρέμεινε διαθέσιμη μέχρι τις 14 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, ενώ σημαντικό μέρος των στοιχείων της αίτησης θα αντλείται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται συνήθως σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ περιλαμβάνει και παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών που μπορούν να συμμετέχουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων με αναπηρία σε ειδικές δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου. Στη συνέχεια θα δοθεί χρονικό διάστημα για την υποβολή ενστάσεων, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα δημοσιευθούν περίπου στις 27 Αυγούστου. Οι παιδικοί σταθμοί για τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την 1η Σεπτεμβρίου.