Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027.

Με σημαντικές αλλαγές και διευρυμένες παροχές ξεκινά το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026–2027, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει σε περισσότερους εργαζόμενους και ανέργους τη δυνατότητα οικονομικών διακοπών. Η νέα δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τίθεται σε εφαρμογή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η έναρξή της μεταφέρεται στην 1η Μαΐου. Η αλλαγή αυτή δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να οργανώσουν εγκαίρως τις διακοπές τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την τουριστική δραστηριότητα ήδη από την άνοιξη.

Για το νέο πρόγραμμα προβλέπεται η διάθεση 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιταγές αυτές αποτελούν ουσιαστικά voucher τα οποία αντιστοιχούν σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και για τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειάς του. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με ιδιαίτερα χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κύκλου του προγράμματος είναι η πρόωρη έναρξη. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου ο κοινωνικός τουρισμός ξεκινούσε συνήθως τον Ιούνιο, η φετινή εφαρμογή αρχίζει από τις αρχές Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν και την ανοιξιάτικη περίοδο, ενώ παράλληλα επιχειρείται να περιοριστεί η μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών στους δημοφιλείς προορισμούς κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνεχίζει να στηρίζει περιοχές που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη τουριστικής ενίσχυσης. Σε ορισμένους προορισμούς προβλέπονται αυξημένες παροχές και περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Επιπλέον, ακόμη μεγαλύτερο όφελος προβλέπεται για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση παρέχεται και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η επιδότηση του προγράμματος αυξάνεται κατά 20% κατά τον μήνα Αύγουστο, αλλά και κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για ορισμένες περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική τους ανάπτυξη.

Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο σύστημα μοριοδότησης των δικαιούχων. Για πρώτη φορά οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η αλλαγή αυτή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες συμμετοχής των οικογενειών με πολλά παιδιά στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως εισοδηματικών περιορισμών, συμβάλλοντας στη στήριξη των νοικοκυριών με αυξημένες ανάγκες.

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία αφορά την ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονταν ρητά στις παροχές του κοινωνικού τουρισμού. Με το νέο πλαίσιο, οι ανάδοχες μητέρες αποκτούν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής, εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες και μπορούν να επωφεληθούν τόσο από το πρόγραμμα διακοπών όσο και από τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας που προβλέπει η ΔΥΠΑ.

Το διευρυμένο πλαίσιο παροχών μητρότητας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος. Οι παροχές καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις φυσικές μητέρες, αλλά και τις θετές μητέρες, τις μητέρες μέσω παρένθετης κύησης, καθώς και τις ανάδοχες μητέρες. Η επέκταση αυτή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του προγράμματος και αναγνωρίζει διαφορετικές μορφές οικογένειας.

Όσον αφορά τους δικαιούχους, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή να έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας. Εναλλακτικά, μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω ώστε να συμπληρωθούν συνολικά 50 ημέρες.

Δικαιούχοι θεωρούνται επίσης οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προσφέρει τη δυνατότητα οικονομικών διακοπών σε ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.