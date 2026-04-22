Η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει και πολλά για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του χαοτικού πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα πακέτο μέτρων έκτακτης ανάγκης για την Ενέργεια, προσπαθώντας να αποτρέψει μια επικείμενη ενεργειακή κρίση.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιο πρόβλημα καλείται να λύσει.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ΕΕ ταλαντεύεται μεταξύ πολύ διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων, καθώς η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αρχικά υπήρχαν ανησυχίες για υψηλές τιμές - που αυξάνονταν πριν από τον πόλεμο. Στη συνέχεια προέκυψαν ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Αργότερα ήρθαν στο προσκήνιο τα μειωμένα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών και οι ανησυχίες για τη δυναμικότητα των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Poltiico, η ΕΕ με τα μέτρα που θα παρουσιάσει θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω προβλήματα - στο μέτρο του δυνατού.

Η Επιτροπή συμβουλεύει τα κράτη να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντες νόμους είτε προτείνει προσωρινές αλλαγές για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες επιδοτήσεων θα επιτρέψουν στις χώρες να καλύψουν έως και το 70% του κόστους των λογαριασμών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον Δεκέμβριο, και έως και το 50% των επιπλέον δαπανών καυσίμων που προκαλεί η κρίση σε ορισμένους τομείς. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τις χώρες για την ανάπτυξη στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων με στόχο τη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας.

Ορισμένα μέτρα αποτελούν απλώς συνέχεια της φιλόδοξης, πολυετούς κλιματικής ατζέντας της ΕΕ:

επιτάχυνση της απανθρακοποίησης

αύξηση πράσινων επενδύσεων

ενίσχυση χρήσης «πράσινων» οικιακών συσκευών

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν:

καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών

μείωση ζήτησης

ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Ωστόσο, τα ενεργειακά προβλήματα εξακολουθούν να είναι τόσο πολύπλευρα και ταχέως μεταβαλλόμενα, ώστε οι παρατηρητές αμφιβάλλουν οι ανακοινώσεις της Επιτροπής θα ικανοποιήσουν τις πρωτεύουσες που προετοιμάζονται για μακροχρόνια αναταραχή.

Η επέκταση των επιδοτήσεων, για παράδειγμα, «μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση σε ορισμένους, αλλά είναι απίθανο να κάνει τη διαφορά», παραπονέθηκε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η οδυνηρή πραγματικότητα είναι ότι μια πραγματικά αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί χρόνο- και χρήματα - που πολλές χώρες δεν διαθέτουν.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας, Žygimantas Vaičiūnas:

«Δεν μπορούν όλες οι χώρες που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα να στραφούν γρήγορα στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση», δήλωσε ο Žygimantas Vaičiūnas, υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας, στο POLITICO. «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον των παγκόσμιων αγορών — μερικές φορές είμαστε όμηροι της κατάστασης».

Με πληροφορίες από Politico