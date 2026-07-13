Στο ρολόι κάνεις μία μόνο ερώτηση: «Τι ώρα είναι;» Το ρολόι δίνει μία μόνο απάντηση: «Τρεις και σαράντα πέντε».

Ρώτα ανθρώπους που εξακολουθούν να φορούν ρολόι γιατί μπαίνουν ακόμα στον κόπο, και όσοι σου απαντήσουν ειλικρινά δεν θα πουν κάτι νοσταλγικό. Θα πουν κάτι σαν: «Αν βγάλω το κινητό μου για να δω την ώρα, τελείωσε. Χάθηκα για είκοσι λεπτά».

Ακούγεται σαν υπερβολή. Στην πραγματικότητα, είναι μια αρκετά ακριβής περιγραφή αυτού που συμβαίνει.

Δεν προσπαθούν να αποδείξουν κάτι για τις «παλιές καλές εποχές». Απλώς έχουν παρατηρήσει κάτι που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε επιβραδύνει αρκετά ώστε να το αντιληφθούμε: ότι η ερώτηση «τι ώρα είναι;» έχει, σχεδόν αθόρυβα, μετατραπεί σε μία από τις πιο ακριβές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις.

Μία ερώτηση, μία απάντηση

Στο ρολόι κάνεις μία μόνο ερώτηση: «Τι ώρα είναι;» Το ρολόι δίνει μία μόνο απάντηση: «Τρεις και σαράντα πέντε».

Αυτή είναι όλη η αλληλεπίδραση. Δεν προσφέρεται τίποτε άλλο, δεν υπονοείται τίποτε, δεν μένει τίποτε ανοιχτό. Και επιστρέφεις σε αυτό που έκανες, με την προσοχή σου να παραμένει εκεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα κάνε το ίδιο με το κινητό.

«Τι ώρα είναι;» Τρεις και σαράντα πέντε. Και η αδελφή σου σου έστειλε μήνυμα. Και το δέμα σου παραδόθηκε. Και η μητέρα σου σε πήρε δύο φορές. Και υπάρχει μια έκτακτη είδηση από κάπου στον κόσμο. Και κάποιος σχολίασε τη φωτογραφία σου. Και το ωροσκόπιό σου έχει άποψη για τον ανάδρομο Ερμή.

Εσύ ζήτησες τέσσερα ψηφία και, αντ' αυτού, σου παρέδωσαν ολόκληρη τη μέρα. Εννέα πράγματα που δεν ρώτησες ποτέ, όλα να απαιτούν την προσοχή σου ταυτόχρονα — τα περισσότερα μάλιστα πριν καν τα μάτια σου φτάσουν στους αριθμούς που ήθελες να δεις.

Και εδώ είναι το σημείο που θα έπρεπε να σε ανησυχεί. Θα ακουμπήσεις το κινητό κάτω, θα πεις στον εαυτό σου ότι δεν παρασύρθηκες, και θα επιστρέψεις στη δουλειά σου πιστεύοντας ότι δεν συνέβη τίποτα.

Το κόστος ενός μηνύματος που δεν άνοιξες ποτέ

Βρίσκεσαι στη μέση μιας πρότασης που γράφεις. Κοίταξες απλώς την ώρα. Ακούμπησες αμέσως το κινητό πίσω, χωρίς να ανοίξεις ούτε μία εφαρμογή, ίσως και λίγο ικανοποιημένος από την αυτοσυγκράτησή σου, και επιστρέφεις στην πρόταση που έγραφες.

Μόνο που η πρόταση έχει χαθεί. Αυτό που ήσουν έτοιμος να πεις έχει εξατμιστεί και, στη θέση του, υπάρχει τώρα ένα χαμηλό, επίμονο βουητό σχετικά με το μήνυμα της αδελφής σου που είδες αλλά δεν άνοιξες.

Η Sophie Leroy μελετά ακριβώς αυτό το φαινόμενο και του έδωσε όνομα. Το ονομάζει υπόλειμμα προσοχής (attention residue): το κομμάτι της προσοχής σου που μένει πίσω, προσκολλημένο στο προηγούμενο ερέθισμα, αντί να σε ακολουθήσει στο επόμενο. Εσύ έχεις προχωρήσει. Ένα μέρος του μυαλού σου, όμως, όχι.

Και αυτό που κάνει το φαινόμενο ακόμη χειρότερο είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να θυμάσαι. Η έρευνά της δείχνει ότι αυτό το «υπόλειμμα» είναι πιο επίμονο όταν το πρώτο πράγμα έμεινε ανολοκλήρωτο, επειδή ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αφήσει κάτι που δεν έχει κλείσει. Συνεχίζει να το επεξεργάζεται στο παρασκήνιο, να επιστρέφει σε αυτό, να αρνείται να το αρχειοθετήσει.

Και αυτό ακριβώς είναι ένα μήνυμα που δεν άνοιξες. Ξέρεις ότι υπάρχει. Ξέρεις περίπου από ποιον είναι και περίπου τι αφορά. Δεν το έχεις διαχειριστεί και έχεις αποφασίσει να το κάνεις αργότερα. Ο εγκέφαλός σου ακούει τη λέξη «αργότερα» και ξεκινά έναν χρονοδιακόπτη.

Έτσι διαβάζεις την ίδια παράγραφο τέσσερις φορές. Μπαίνεις στην κουζίνα και στέκεσαι εκεί αναρωτώμενος γιατί μπήκες. Κουνάς καταφατικά το κεφάλι σε κάτι που σου λέει το παιδί σου και, ένα δευτερόλεπτο αργότερα, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις ιδέα τι μόλις είπε.

Και κανένα από αυτά δεν το αντιλαμβάνεσαι ως διάσπαση προσοχής. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Το εκλαμβάνεις απλώς ως λίγη κούραση. Ή ίσως ως σημάδι ότι μεγαλώνεις. Δεν σου περνά ποτέ από το μυαλό να συνδέσεις όλα αυτά με τη στιγμή που κοίταξες το κινητό σου απλώς για να δεις αν προλαβαίνεις έναν ακόμη καφέ.

Εκείνος που φοράει ρολόι το είχε καταλάβει αυτό εδώ και χρόνια, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζει καν ότι υπάρχει όνομα για το φαινόμενο. Απλώς πρόσεξε ότι κάθε φορά έχανε τον ειρμό του. Και έτσι σταμάτησε να πιάνει το κινητό κάθε φορά που ήθελε να δει την ώρα.

πηγή: bolde