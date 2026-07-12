Μία παραλία στην περιοχή της Βραυρώνας που θα σας κάνει να πιστέψετε ότι δεν βρίσκεστε στην Αττική.

Ακόμη και αν ακούγεται παράλογο, η Αττική διαθέτει μέχρι και σήμερα μικρές γωνιές ηρεμίας, παραλίες και «μυστικούς» προορισμούς που διατηρούν την αυθεντική ομορφιά τους, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της Αθήνας που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιλέγουν να ξεκουραστούν σε μία από τις πιο δημοφιλείς ακτές της Αττικής, ωστόσο ορισμένοι αγαπούν την αίσθηση της απομόνωσης και την χαλάρωση μακριά από την πολυκοσμία.

Ευτυχώς, η Αττική προσφέρει επιλογές και στις δύο περιπτώσεις. Οι περισσότερες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας και του Μαραθώνα είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά μία από τις πιο απομονωμένες γωνιές της απέχει μόλις 55 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο λόγος για την παραλία Χαμολιά στη Βραυβρώνα

Ανάμεσα στη Βραυρώνα, την Αρτέμιδα και το Πόρτο Ράφτη, η Χαμολιά αποτελεί έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό που πολλοί προσπερνούν χωρίς να γνωρίζουν ότι λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα κρύβεται μία από τις πιο ιδιαίτερες ακτές της περιοχής.

Η ομώνυμη παραλία χωρίζεται σε δύο μικρότερους κόλπους, έναν μικρό και έναν μεγαλύτερο, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε βράχους μέσα σε ένα «άγριο» φυσικό τοπίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μικρή Χαμολιά, απέχει περίπου 500 μέτρα μετά τη Μεγάλη Χαμολιά, την κεντρική παραλία του οικισμού. Ένας σύντομος χωματόδρομος οδηγεί σε ένα σημείο που δύσκολα θα ανακάλυπτε κανείς τυχαία, κι αυτός είναι ίσως ο βασικός λόγος που η παραλία παραμένει σχετικά άγνωστη ακόμη και σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, εκείνοι που στις διαδικτυακές κριτικές παραδέχονται ότι αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξή της, παρά το γεγονός ότι ζουν σε κοντινές περιοχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=aepk7T1uEMg}

Την καλή εικόνα της παραλίας επιβεβαιώνουν και οι κριτικές των επισκεπτών στο Google, όπου η Χαμολιά συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για πεντακάθαρα, διάφανα νερά, ένα ήσυχο φυσικό περιβάλλον και την αίσθηση ότι βρίσκονται σε έναν μικρό, καλά κρυμμένο προορισμό μακριά από την πολυκοσμία της Αττικής.

Το τοπίο διαφέρει αισθητά από τις περισσότερες ακτές της Αθήνας. Βράχοι, γαλαζοπράσινα νερά και αρμυρίκια, συνθέτουν το πιο εντυπωσιακό σκηνικό για ηρεμία και χαλάρωση.

Η παραλία βρίσκεται μέσα σε έναν φυσικό όρμο, διατηρώντας τα νερά της καθαρά και προστατευμένα από τον αέρα, με τη θάλασσα να παραμένει τις περισσότερες ημέρες ήρεμη.

Η Μικρή Χαμολιά δεν είναι οργανωμένη. Δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, beach bar, μουσική και ομπρέλες. Το μόνο που κυριαρχεί είναι η φύση και η ηρεμία, χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Τέλος, η επίσκεψη στη Χαμολιά μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μια μικρή εκδρομή στη γύρω περιοχή. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται ο αρχαιολογικός χώρος και ο υγρότοπος της Βραυρώνας, ενώ το Πόρτο Ράφτη προσφέρει πολλές επιλογές για φαγητό μετά το μπάνιο. Έτσι, μια απλή εξόρμηση για κολύμπι μετατρέπεται εύκολα σε ολοήμερη καλοκαιρινή απόδραση.