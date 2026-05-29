Η αποκάλυψη για την επιτυχία του τραγουδιού της.

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου για τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το τραγούδι της «Νοικιάστηκε», ιδιαίτερα μετά την ιστορική κατάκτηση του UEFA Europa Conference League Final 2024 από τον Olympiacos F.C. απέναντι στη ACF Fiorentina στην OPAP Arena.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε ως ιδιαίτερα συγκινητική τη στιγμή που χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού τραγουδούσαν το κομμάτι της στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου. Όπως ανέφερε, βρισκόταν στη Γερμανία για επαγγελματική εμφάνιση και παρακολούθησε όσα συνέβαιναν μέσα από το κινητό της, δεχόμενη παράλληλα δεκάδες μηνύματα από φίλους και συνεργάτες.

Η ίδια χαρακτήρισε το γεγονός ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας της, σημειώνοντας πως μέσα από εκείνη τη βραδιά το τραγούδι απέκτησε τεράστια αναγνωρισιμότητα και τη γνώρισε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diuvc8j1z2jd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}