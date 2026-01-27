Η Κατερίνα Λιόλιου επιστρέφει στις 6 Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, μετά από 9 μήνες συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα, επιστρέφει δυναμικά στην πόλη της, τη Θεσσαλονίκη.

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ανεβαίνει στη σκηνή του MonaΛisa, του χώρου που είχε φτιαχτεί για εκείνη και διαμορφώνεται για ακόμη μια φορά ώστε να την υποδεχτεί.

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πιο ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια της γενιάς της, έρχεται έτοιμη να ξεσηκώσει τη Θεσσαλονίκη με τις χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες του τελευταίου της άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έχει γίνει πλατινένιο. Ταυτόχρονα, στις αποσκευές της έχει και τη νέα της super viral επιτυχία «Λογαριασμός», ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η Κατερίνα Λιόλιου δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί, με την ξέφρενη πορεία της να συνεχίζεται ασταμάτητα.

Ο «Λογαριασμός» έγινε trend στο TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει με πάνω από 4.000 video creations, ενώ μέσα στο πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας έκανε ρεκόρ streams στο Spotify και κατέλαβε το no2 στο Top50 της πλατφόρμας και ταυτόχρονα το no1 στο Apple Μusic.

Η «εκρηκτική» σκηνική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου, η αστείρευτη ενέργεια και η άμεση επικοινωνία με το κοινό, συνθέτουν ένα show υψηλών προδιαγραφών, γεμάτο δυναμισμό, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια, με το πρώτο Παρασκευοσάββατο να είναι ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας τον τεράστιο ενθουσιασμό του κοινού.

Μαζί της ο ταλαντούχος ερμηνευτής και δημιουργός Γιάννης Φακίνος.

Συμμετέχουν οι Jordee, Eva Som και DJ Bobito.

Η Κατερίνα Λιόλιου από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου επιστρέφει στην πόλη της και το MonaΛisa ετοιμάζεται να γίνει ο απόλυτος προορισμός της νυχτερινής Θεσσαλονίκης.