Όσα έγιναν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Σε ιδιαίτερα ζεστό και ευχάριστο κλίμα, ο «Άγιος Έρωτας» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, με τους συντελεστές να ανταλλάσσουν ευχές για υγεία, δημιουργικότητα και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία της σειράς.

Η καλή διάθεση, οι αγκαλιές και τα γέλια κυριάρχησαν, αποδεικνύοντας το άψογο κλίμα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε ηθοποιούς και συντελεστές.

Την εκδήλωση ομόρφυνε ο Στέφανος Κορκολής με τις εξαιρετικές συνθέσεις του και η Σοφία Μανουσάκη με τη μαγευτική φωνή της. Ήταν μια μικρή ανάπαυλα από τα γυρίσματα και μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί.

Τη χαρά της εξέφρασε η Δανάη Παππά καθώς, όπως λέει, κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία να μαζεύονται όλοι μαζί περνούν πολύ όμορφα.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος δηλώνει πολύ χαρούμενος για την πορεία της σειράς «μετά τα Χριστούγεννα ξεκινήσαμε ακόμη πιο δυναμικά και προχωρώντας προς το μεγάλο φινάλε έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις και όλες οι υποθέσεις λύνονται σιγά σιγά. Είναι τεράστιο να αντιλαμβάνεσαι ότι αφορά τόσο πολύ κόσμο, αυτό που αφορά εσένα».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη τονίζει ότι ο «Άγιος έρωτας», «δε σταματά να μας ξαφνιάζει. Προσωπικά είμαι πολύ τυχερή που μου έχει δοθεί μια δυνατή ευκαιρία με αυτή τη σεναριακή ανατροπή του ρόλου της Χριστίνας. Απαλλάχθηκε από όσα την αποσυντόνιζαν και έκανε focus σε αυτούς που αγαπά και στη ζωή της».

Η Ηρώ Μουκίου θα πει για το ρόλο της, τη Σμαρώ, ότι δεν είναι μια γυναίκα που παραδίδει τα όπλα αμαχητί, ενώ ο Θανάσης Κουρλαμπάς χαίρεται που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει και τη δεύτερη σεζόν… «φαίνεται ότι οι ανατροπές, το σπουδαίο καστ, και όλοι μαζί έχουμε δέσει σαν μια καταπληκτική ομάδα».

Ο Δημήτρης Παπανικολάου λέει «δε σταμάτησαν ποτέ οι ανατροπές στον «Άγιο έρωτα», μας κρατά πάντα σε μια μεγάλη αγωνία και μας εκπλήσσει κι εμάς όταν παίρνουμε τα σενάρια».

Στη σειρά θα εισβάλλει ένας ακόμη πολύ σημαντικός χαρακτήρας τον οποίο υποδύεται ο αγαπημένος Στέλιος Μάινας. «Μπαίνω σε μια σειρά που αγάπησε και αγαπά πολύ ο κόσμος. Εγώ κάνω τον πατέρα του Δημήτρη Γκοτσόπουλου, έναν αντάρτη που επιστρέφει από την εξορία για να προστατεύσει το γιο του», όπως λέει ο ίδιος.

Η Ταμίλλα Κουλίεβα μιλά για το όμορφο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους συντελεστές από την αρχή της σειράς, τονίζοντας ότι πέραν αυτού «υπάρχει πολλή δουλειά, όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».

Η Σοφία Μανουσάκη η φωνή του «Άγιου έρωτα» δηλώνει ευτυχής «που οι δημιουργοί, Στέφανος Κορκολής και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, φυσικά μαζί με την παραγωγή του Alpha, με επέλεξαν για να ερμηνεύσω το τραγούδι των τίτλων».

