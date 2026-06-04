Καινοτομία που Ορίζει το Μέλλον των Πληρωμών.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS ανακοινώνει την παρουσίαση της Metal Card Collection στην ευρωπαϊκή έκθεση Money 20/20 Europe, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η συλλογή αποτελείται από πέντε προϊόντα υψηλής μηχανολογικής αρτιότητας, που θέτουν νέα πρότυπα στον χώρο των premium πληρωμών — συνδυάζοντας κατασκευαστική αριστεία, τεχνολογία αιχμής και απεριόριστες δυνατότητες προσωποποίησης, στην καρδιά της παγκόσμιας αγοράς πληρωμών.

Innovation Illuminated — Η Συλλογή

Η νέα συλλογή μεταλλικών καρτών περιλαμβάνει πέντε διακριτά προϊόντα. Το καθένα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση και την αξιοπιστία, ενώ όλα μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: μη διαπραγματεύσιμη ποιότητα, ανθεκτικότητα και σχεδιαστική αρτιότητα.

Metal Prime — Η επιτομή της μεταλλικής κάρτας. Το χαρακτηριστικό της βάρος και η κομψή φινιρισμένη επιφάνειά της δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν περνά απαρατήρητη, ενώ η laser χάραξη αναδεικνύει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα ενός μοναδικού προϊόντος. Boned Metal — Μια ξεχωριστή κατασκευαστική λύση που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του μετάλλου και συνδυάζει τις δυνατότητες της σύγχρονης παραγωγής καρτών, αποδίδοντας ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα με αυθεντική μεταλλική αίσθηση. Full Metal — Αμιγώς μεταλλική κατασκευή από άκρη σε άκρη. Μια κάρτα που ενσαρκώνει την τέχνη της μηχανολογίας στην πιο καθαρή της μορφή — αποδίδοντας μια αίσθηση βάρους και ποιότητας που μόνο αληθινό μέταλλο μπορεί να χαρίσει. Gold Mirror — Με αψεγάδιαστη καθρεπτική επιφάνεια που αναδύει την έννοια της αληθινής πολυτέλειας, η Gold Mirror αποτελεί δήλωση κύρους. LED — Το πιο τεχνολογικά προηγμένο προϊόν της συλλογής, με ενσωματωμένο φωτισμό LED που ενεργοποιείται αυτόματα τη στιγμή της πληρωμής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καινοτομία που Ορίζει το Μέλλον των Πληρωμών

Σε κάθε προϊόν της συλλογής, η AUSTRIACARD HOLDINGS έχει ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες μιας κάρτας πληρωμής:

Χάραξη Ακριβείας: Χάρη στην τεχνολογία αιχμής, κάθε λεπτομέρεια αποδίδεται με απόλυτη ακρίβεια και διαχρονική αντοχή. Τεχνικές laser για τα στοιχεία του κατόχου και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, μηχανική χάραξη για την εταιρική ταυτότητα και τα ανάγλυφα σχέδια.

Χάρη στην τεχνολογία αιχμής, κάθε λεπτομέρεια αποδίδεται με απόλυτη ακρίβεια και διαχρονική αντοχή. Τεχνικές laser για τα στοιχεία του κατόχου και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, μηχανική χάραξη για την εταιρική ταυτότητα και τα ανάγλυφα σχέδια. Απεριόριστη Προσωποποίηση: Ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών επιλογών δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες fintech και άλλων brands να δημιουργούν κάρτες που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ταυτότητάς τους.

Ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών επιλογών δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες fintech και άλλων brands να δημιουργούν κάρτες που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ταυτότητάς τους. Ανάγλυφη Σχεδίαση: Πολυδιάστατες επεξεργασίες επιφάνειας αποδίδουν την εταιρική ταυτότητα σε ένα επιπλέον επίπεδο — αυτό της αφής.

Πολυδιάστατες επεξεργασίες επιφάνειας αποδίδουν την εταιρική ταυτότητα σε ένα επιπλέον επίπεδο — αυτό της αφής. Καθρεπτική Επιφάνεια: Σε επιλεγμένες κάρτες, η άψογη ανακλαστική υφή μετατρέπει την κάρτα σε δήλωση πολυτέλειας — ορατή από την πρώτη ματιά.

Σε επιλεγμένες κάρτες, η άψογη ανακλαστική υφή μετατρέπει την κάρτα σε δήλωση πολυτέλειας — ορατή από την πρώτη ματιά. Ενσωματωμένος Φωτισμός LED: Αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ομώνυμης κάρτας, ο φωτισμός LED εισάγει μια νέα διάσταση διαδραστικότητας στη στιγμή της πληρωμής — χαρίζοντας μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ομώνυμης κάρτας, ο φωτισμός LED εισάγει μια νέα διάσταση διαδραστικότητας στη στιγμή της πληρωμής — χαρίζοντας μια ιδιαίτερη εμπειρία. Βάρος & Μεταλλική Αίσθηση Υψηλής Ποιότητας: Το βάρος κάθε κάρτας της συλλογής δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας — η ποιότητα γίνεται αισθητή από την πρώτη στιγμή.

Μια Νέα Εποχή Premium

Ο Κώστας Λυμπερόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Ελλάδας, AUSTRIACARD HOLDINGS δήλωσε:

«Με αυτή τη συλλογή δεν παρουσιάζουμε απλώς νέες κάρτες — ορίζουμε εκ νέου τι σημαίνει πραγματικά premium στον κόσμο των πληρωμών. Στην AUSTRIACARD HOLDINGS πιστεύουμε ότι μια κάρτα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο συναλλαγής· είναι έκφραση ταυτότητας, τεχνοτροπίας και εμπιστοσύνης. Η Stellar Metal Card Collection είναι το αποτέλεσμα χρόνων τεχνογνωσίας και βαθιάς κατανόησης των προσδοκιών που έχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πελάτες τους από ένα αληθινά premium προϊόν. Από τη χάραξη ακριβείας του Metal Prime έως την καινοτομία που «φωτίζεται» μέσα από την κάρτα LED, κάθε προϊόν αυτής της συλλογής έχει σχεδιαστεί για να αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε αυτή τη νέα εποχή premium στους πελάτες μας και τους κατόχους καρτών τους.»