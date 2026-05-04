Συναγερμός στο κέντρο της Λειψίας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, στο κέντρο της Λειψίας και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια ή δυστύχημα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι είναι νεκροί και τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Το Radio Leipzig περιγράφει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν καλυφθεί με σεντόνια, ενώ το αυτοκίνητο χτύπησε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Το αυτοκίνητο, ένα SUV Volkswagen, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός, κινήθηκε με ταχύτητα, μεταξύ άλλων και σε πεζοδρομημένο τμήμα, χτυπώντας πεζούς, αναφέρει το Radio Leipzig. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ένα άτομο είχε γαντζωθεί στο καπό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα, αλλά και ένα ελικόπτερο. Επίσης, τα ασθενοφόρα της πόλης προετοιμάζονται για περιστατικό με μαζικά θύματα.

