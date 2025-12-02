Ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης κατασκεύασε μόνο 50, και το Χειμερινό Αυγό είναι ένα από τα μόλις επτά που έχουν απομείνει σε ιδιωτικά χέρια.

Ένα από τα τελευταία αυγά Φαμπερζέ που κατείχε ιδιώτης πωλήθηκε έναντι 22,9 εκατ. λίρες (26 εκατ. ευρώ), μαζί με αμοιβές, την Τρίτη, σπάζοντας το δικό του ρεκόρ ως το πιο ακριβό έργο του Ρώσου κοσμηματοπώλη που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το Χειμερινό Αυγό, παραγγελία από τον Τσάρο Νικόλαο Β' ως δώρο για τη μητέρα του το 1913, κατέληξε σε έναν άγνωστο αγοραστή μετά από μια 3λεπτη μάχη προσφορών στον οίκο δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο. Το ρεκόρ του ποσού ξεπέρασε ελαφρώς την προ-πώλησης εκτίμηση του Christie's, η οποία ήταν 20 εκατ. λίρες.

Η αστρονομική τιμή αντανακλά την αυξανόμενη σπανιότητα των Αυτοκρατορικών Αυγών του Οίκου Φαμπερζέ. Κανένα από τα διάσημα αβγά δεν έχει εμφανιστεί σε δημοπρασία εδώ και πάνω από 23 χρόνια. Ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης κατασκεύασε μόνο 50, και το Χειμερινό Αυγό είναι ένα από τα μόλις επτά που έχουν απομείνει σε ιδιωτικά χέρια. Τα άλλα είτε έχουν χαθεί είτε ανήκουν σε ιδρύματα ή μουσεία. Τα στολισμένα με κοσμήματα αυγά κατασκευάστηκαν για τον Νικόλαο Β' και τον προκάτοχό του Αλέξανδρο Γ', ο οποίος τα παρουσίασε ως πασχαλινά δώρα σε μέλη της οικογένειας μεταξύ 1885 και 1916. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του καθενός χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο, με τους τσάρους συνήθως να παραγγέλνουν τα περίτεχνα αντικείμενα λίγο μετά την παράδοση των τελευταίων.

Πριν από την πώληση της Τρίτης, η επικεφαλής του τμήματος Φαμπερζέ και ρωσικών έργων τέχνης του οίκου Christie's, Margo Oganesian, περιέγραψε το Χειμερινό Αυγό ως «το πιο εντυπωσιακό, καλλιτεχνικά ευρηματικό και ασυνήθιστο» από τα 50.

«Τα περισσότερα από αυτά βασίζονται σε ιστορικά στυλ - ροκοκό ή νεοκλασικισμό - αλλά το Χειμερινό Αυγό είναι ένα αντικείμενο με το δικό του στυλ», δήλωσε στο CNN, προσθέτοντας «το σχέδιο είναι διαχρονικό - είναι τόσο μοντέρνο».

Κατασκευασμένο κυρίως από ορεία κρύσταλλο ή καθαρό χαλαζία, το Χειμερινό Αυγό σχεδιάστηκε για να μοιάζει με ένα κομμάτι πάγου πασπαλισμένο με παγετό. Το εξωτερικό του διαθέτει ένα μοτίβο νιφάδας χιονιού από πλατίνα και 4.500 διαμάντια κομμένα, σε ροζ χρώμα. Μέσα βρίσκεται μια από τις χαρακτηριστικές «εκπλήξεις» τουΦαμπερζέ : ένα μικροσκοπικό κρεμαστό καλάθι γεμάτο με ξύλινες ανεμώνες φτιαγμένες από λευκό χαλαζία, νεφρίτη και γρανάτες.

Το σχέδιο του Χειμερινού Αυγού ήταν - ασυνήθιστα για την εποχή - έργο μιας γυναίκας κοσμηματοπώλη, της Alma Pihl. Ο θρύλος λέει ότι η Pihl, ανιψιά του αρχικοσμηματοπώλη τουΦαμπερζέ , Albert Holmström, σκέφτηκε την ιδέα όταν είδε κρυστάλλους πάγου να σχηματίζονται σε ένα παράθυρο δίπλα στον πάγκο του εργαστηρίου της.

Ο Νικόλαος Β' το αγόρασε για 24.600 ρούβλια, το τρίτο υψηλότερο ποσό που χρέωσε ποτέ ο Φαμπερζέ για ένα έργο, σύμφωνα με τιμολόγια που δημοσίευσε ο οίκος Christie's.

Σύμφωνα με τον Kieran McCarthy, συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Wartski, μιας βρετανικής εταιρείας κοσμημάτων αντίκες που ειδικεύεται στα έργα του Peter Carl Fabergé, η τιμή του Χειμερινού Αυγού αντανακλά την απαιτούμενη δεξιοτεχνία για να μετατραπούν «πολύτιμα υλικά σε μια στιγμή της φύσης».

Τα χιλιάδες διαμάντια είναι τόσο μικρά που «δεν έχουν καμία εγγενή αξία», πρόσθεσε, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNN, πριν από τη δημοπρασία. «Η αξία έγκειται αποκλειστικά στην καλλιτεχνική τους έκφραση και στη χρήση τους για να δημιουργηθεί αυτή η σπινθηροβόλα ιδέα του παγετού».

«Είναι σαν να κρατάς ένα κομμάτι πάγου στο χέρι σου», είπε.

Το Χειμερινό Αυγό πέρασε από πολυάριθμες ιδιωτικές συλλογές μετά την ανατροπή της αυτοκρατορικής κυβέρνησης του Νικολάου Β' κατά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Ήταν ανάμεσα στους θησαυρούς που πούλησαν οι Μπολσεβίκοι για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για το νέο σοβιετικό τους κράτος και αγοράστηκε από τον Βάρτσκι στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ή του 1930 για μόλις 450 λίρες. Στη συνέχεια, φυλασσόταν σε διάφορες ιδιωτικές βρετανικές συλλογές πριν εξαφανιστεί το 1975.

Το αυγό επανεμφανίστηκε το 1994, όταν έπιασε πάνω από 7,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα στον οίκο Christie's στη Γενεύη. Αυτό σηματοδότησε ένα νέο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αυγό Φαμπερζέ. Το ρεκόρ έσπασε ξανά στη Νέα Υόρκη το 2002, όταν άλλαξε χέρια για 9,6 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε δημοπρασία κάποιο Αυτοκρατορικό Αυγό, αν και το 2007 ένα αυγό με κοσμήματα που έφτιαξε ο Φαμπερζέ για ένα μέλος της τραπεζικής οικογένειας Ρότσιλντ βγήκε στο σφυρί για πάνω από 8,9 εκατομμύρια λίρες. Το 2015, ένας ανώνυμος Αμερικανός αγόρασε ένα χαμένο Αυτοκρατορικό Αυγό (που εκτιμάται από ορισμένους ειδικούς ότι αξίζει 20 εκατομμύρια λίρες) για μόλις 14.000 δολάρια σε μια υπαίθρια αγορά, αν και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη σε δημοπρασία.

Το Χειμερινό Αυγό ήταν μέρος μιας ευρύτερης πώλησης σχεδόν 50 άλλων αντικειμένων του Οίκου Φαμπερζέ - που περιλάμβαναν μενταγιόν με κοσμήματα, διακοσμητικά κουτιά και ιδιότροπες μινιατούρες - που τέθηκαν σε δημοπρασία από έναν άγνωστο βασιλέα. Γνωστός για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών του, ο οίκος Christie's περιέγραψε τα αντικείμενα μόνο ως προερχόμενα από μια «πριγκιπική συλλογή».

Σε δήλωση μετά την πώληση, ο επικεφαλής δήλωσε ότι το νέο ρεκόρ «επιβεβαίωσε εκ νέου τη διαχρονική σημασία» και «τη σπανιότητα και τη λαμπρότητα αυτού που θεωρείται ευρέως ως μία από τις καλύτερες δημιουργίες του Φαμπερζέ, τόσο τεχνικά όσο και καλλιτεχνικά. Αυτή ήταν μια εξαιρετική και ιστορική ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα έργο απαράμιλλης σημασίας».

Με πληρφορίες του CNN