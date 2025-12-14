Την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη θέτουν οι δικαστές και εισαγγελείς, ζητώντας από τα κόμματα να μην παρεμβαίνουν με οιονδήποτε τρόπο στο έργο τους αλλά και προτείνοντας σειρά αλλαγών σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο.

Στο ψήφισμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησε χθες η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα «ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ειδικότερα διεκδικούμε στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης: α) την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά να λαμβάνεται δεσμευτικά υπόψη η δημοκρατικά διατυπωμένη άποψη του Δικαστικού Σώματος, β) την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από δικαστικούς λειτουργούς που αφυπηρέτησαν από το Δικαστικό Σώμα την τελευταία 3ετία πριν την αφυπηρέτησή τους. Απαιτούμε την λήψη νομοθετικών μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των δικών και την προστασία των δικαστικών λειτουργών εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας.

Ζητούμε από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό.

Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο”

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στο ψήφισμά της, τονίζει επίσης πως «ο θεμιτός στόχος της επιτάχυνσης στους ρυθμούς έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων οφείλει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της ποιότητας τους, την ενδελεχή επεξεργασία των υποθέσεων και την αποτροπή της εργασιακής εξουθένωσης των δικαστικών λειτουργών. Στα πλαίσια αυτά καθίσταται αναγκαία τόσο η αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία της χώρας όσο και η θεσμοθέτηση της δικαστικής μεσολάβησης ως κύριου εργαλείου εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών».

Καταλήγοντας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα αλλά και την αύξηση των βασικών μισθών κατά 20% και των επιδομάτων στα επίπεδα πριν την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010.