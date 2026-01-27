Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 4η για το 2026 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 63994, σειρά η 7η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τρίτο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.080.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 63994 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 6η, 7η και 8η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 23891σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 6751, 10968, 14117, 31038, 397807, 55934, 58718, 74686 και 79864.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.