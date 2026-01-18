Πιέζεται από κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και δημοσκοπικά ποσοστά.

Υπό πίεση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο από τα δημοσκοπικά ποσοστά και τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, όσο και από το ενδεχόμενο εσωστρέφειας ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος τον Μάρτιο και κατά τη διάρκεια αυτού.

Επιπλέον υπάρχουν και οι πρωτοβουλίες του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση για κοινή κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης που φέρνουν σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς ο στόχος της «πρώτης θέσης έστω και με μια ψήφο διαφορά» δείχνει -δημοσκοπικά- να μην είναι εφικτός.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. Ανδρουλάκης προχώρησε το Σάββατο από τη Λυκόβρυση σε μια πρόταση προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης «να πάνε στο ΠΑΣΟΚ», «να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Συνεργάτες του διευκρίνιζαν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν εννοεί σε καμία περίπτωση κοινή προεκλογική κάθοδο, αλλά διάλογο για το πώς θα υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης πάντως να επιμένουν σε κοινή εκλογική κάθοδο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου του κόμματός του στα τέλη Μαρτίου είπε χαρακτηριστικά τα εξής, κάνοντας λόγο για «συνέδριο-βατήρα για τη νίκη. Ένα συνέδριο ανοιχτό για διάλογο. Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022 που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή. Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες επιμένουν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζει διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ με ανεξάρτητους βουλευτές και άλλες προσωπικότητες χωρίς να δίνει πλέον σημασία στο τι έλεγαν στο παρελθόν.

Ενδιαφέρον δε έχει πώς θα είναι το κλίμα στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ την Τρίτη, αλλά και τι θα πει (και ποιοι βουλευτές θα συμμετάσχουν) στην κοπή της πίτας του Παύλου Γερουλάνου αμέσως μετά.