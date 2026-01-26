Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να ανακάμψει.

Σε σύγχυση, προφανώς και σε αδιέξοδα, στρατηγικής δείχνει τα βρίσκεται το κυβερνών κόμμα, χωρίς καλά καλά να έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη διατρανώνει πως στόχος είναι η πρώτη θέση στις κάλπες ώστε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλην όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι ίσως αδύνατον να καλυφθεί η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι τόσο φανερό σήμερα που η χώρα απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα όσο θα γίνει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να επικαλείται ότι έχει χρόνο να πετύχει το στόχο της κάτι που δεν μπορεί να ισχυρίζεται δυο εβδομάδες πριν τις εκλογές αν έως τότε δεν θα έχει μειώσει αισθητά τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει άλλωστε από την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Πρώτον από το ενδεχόμενο μόνο και μόνο να αυξηθεί η συμμετοχή, με υπαρκτό τον κίνδυνο τα ποσοστά του να πέφτουν ακόμα και με τον ίδιο αριθμό ψήφων. Δεύτερον, από το ενδεχόμενο να είναι μεν δεύτερο κόμμα αλλά κοντά στα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού να βρίσκονται μια ανάσα πίσω του, κάτι που θα επιτρέψει στον Μητσοτάκη να έχει την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων την επόμενη μέρα των εκλογών. Και τρίτο, χειρότερο αλλά όχι μη πιθανό, το ΠΑΣΟΚ να μην είναι δεύτερο κόμμα αλλά τρίτο ή και τέταρτο, πίσω από το κόμμα Τσίπρα ή -και- το κόμμα Καρυστιανού.

Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΝΔ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κατηγορηματικός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται μετά τις εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για σχηματισμό κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος έχει αποτελέσει τον κατεξοχήν στόχο του Μαξίμου. Ένας εκ των δελφίνων, μάλιστα, και θεωρούμενος ως ο επικεφαλής της «αριστερής πτέρυγας» του κόμματος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητάει ψήφισμα από το Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με τη ΝΔ για σχηματισμό κυβέρνησης με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Όπερ μεθερμηνευόμενον εστί ο Χάρης Δούκας δεν πιστεύει τον Νίκο Ανδρουλάκη και αναζητά δέσμευση του Συνεδρίου που δεν μπορεί να αναιρεθεί, ο δε Ν. Ανδρουλάκης δίνει μάχη για να μην εκδοθεί ένα ψήφισμα που ενισχύει σε μέγιστο βαθμό τη σχέση του! Κανονική ...τρέλα! Και μέσα σε όλα αυτά και πραγματικά με ...κέντημα πίσω από τις λέξεις η Άννα Διαμαντοπούλου, με τη συνέντευξή της στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ «ΔΕΛΦΙΝΩΝ»: Ανεξαρτήτως του τι λέγεται, οι αντιπαραθέσεις «δελφίνων» με την ηγεσία δεν προκαλούν την εσωστρέφεια που υπάρχει στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η μη ουσιαστική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ ένα χρόνο και κάτι μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία. Αυτή μάλιστα είναι η αιτία που επανεμφανίζονται οι «δελφίνοι», οι οποίοι μάλιστα έχουν και μια δικαιολογία: Αν δεν μιλήσουν τώρα για να αντιστραφεί η κατάσταση πότε θα μιλήσουν;

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΧΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παρά τις διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συζητά συνεργασίες με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά. Ούτε ο ίδιος το επιθυμεί ούτε το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος αφού ο υπάρχων εκλογικός νόμος δεν δίνει bonus σε συνασπισμούς κομμάτων. Λύσεις ως προς τον εκλογικό νόμο υπάρχουν, κατά το πρότυπο της Φώφης Γεννηματά με τη «Δημοκρατική Συμπαράταξη» αλλά και άλλες, πλην όμως ούτε κανείς από τους «δελφίνους» ή κάποιος άλλος πιστεύει αμφισβητεί την «αυτόνομη πορεία». Ο Παύλος Γερουλάνος ταυτίζεται απολύτως με αυτή και μοιάζει ως να αναμένει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ως «ώριμο φρούτο» να πέσει σε αυτόν, ο Χάρης Δούκας -ίσως και ως μειοψηφία- δεν έχει εμφανίσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πλατφόρμα ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου όχι απλώς δεν αποδέχεται τίποτε άλλο πέραν της αυτόνομης πορείας αλλά δεν αποκλείεται ακόμα και να αποχωρήσει αν αλλάξει η συγκεκριμένη στρατηγική. Αντιθέτως, ο Ν. Ανδρουλάκης προετοιμάζει σειρά προσχωρήσεων προσώπων, χωρίς να γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή ούτε τι θα του αποδώσουν, ούτε αν θα συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ -κάτι που θα εξαρτηθεί από τη δυναμική του το επόμενο διάστημα- ούτε για το τι αντιδράσεις θα επιφέρουν στο ΠΑΣΟΚ ορισμένα από αυτά!

(Το κείμενο γράφτηκε για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)