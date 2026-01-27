Το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» γέμισε με προπάνιο και κάποιος σπινθήρας έφερε την τραγωδία.

Η υπόγεια διαρροή προπανίου, που στη συνέχεια γέμισε το ισόγειο και ένας σπινθήρας έφερε την φονική έκρηξη καταλήγουν οι ειδικοί ως προς τα αίτια της απίστευτης τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Νωρίτερα, δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας.

Διευκρινίσεις από την εταιρεία Βιολάντα

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.