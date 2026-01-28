«Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας νωρίτερα πυρά κατά του Μακάριου Λαζαρίδη.

Την άμεση απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά οφείλει να τον απομακρύνει από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, «εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Σημειώνει πως «οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαρίδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Πυρά Ανδρουλάκη σε Λαζαρίδη

Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Μακάριο Λαζαρίδη, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που είχε νωρίτερα με τον Παύλο Χρηστίδη για τα Ίμια. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να αποδοκιμάσουν τις «επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα» δηλώσεις του «γαλάζιου» κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

«Θράσος. Ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού του Αιγαίου! Ντροπή! Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «οίστρο τοξικότητας και λαϊκισμού» ο οποίος ωστόσο θα έπρεπε να έχει όριο τα εθνικά μας συμφέροντα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που κατάφερε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, «όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον Ερντογάν», όπως είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε πως η κυβέρνηση Σημίτη αποδείχθηκε «τραγική», «μοιραία» και «άβουλη», δίνοντας «την δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, να αμφισβητήσει νησιά και βραχονησίδες και να κάνει σχέδια για γαλάζια πατρίδα». Ανέφερε δε, πως η Κύπρος δεν μπήκε στην ΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την κυπριακή κυβέρνηση και τους πολίτες της Κύπρου.