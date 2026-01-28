Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο στόχαστρο και τον Μακάριο Λαζαρίδη, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που είχε νωρίτερα με τον Παύλο Χρηστίδη για τα Ίμια.

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από βήματος της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας μεταξύ άλλων δριμεία κριτική για τα εργασιακά με φόντο το δυστύχημα στα Τρίκαλα και για την διαχείριση της ευλογιάς.

«Είστε πολιτικοί απατεώνες. Ο Ευρωπαίος επίτροπος είπε χθες ξεκάθαρα πως πρέπει να γίνει χρήση εμβολίων για να περιοριστεί η επιδημία», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας: «Μόλις χθες ο κ. Μητσοτάκης συγκάλεσε σύσκεψη μετά από μισό εκατ. θανατώσεις. Έλεος. Ποιους κοροϊδεύετε; Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, το θράσος σας είναι απύθμενο».

Αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τρίκαλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως επί διακυβέρνησης ΝΔ έχουν αποδυναμωθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και πως απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης, αυστηρή εφαρμογή νομοθεσίας και βαθιά αλλαγή νοοτροπίας, ενώ έθεσε ερωτήματα για τα στοιχεία που δημοσιοποιούν ΕΛΣΤΑΤ και ΕΦΚΑ για τα εργατικά ατυχήματα, λέγοντας πως τα τελευταία διαθέσιμα είναι περασμένων ετών.

Μιλώντας για την επίμαχη ρύθμιση που αφορά την συνεπιμέλεια παιδιών και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης και ανακοίνωσε πως θα καταθέσει άμεσα αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα θέματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών.

«Ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα. Πρέπει να σταματήσει ο θεσμικός κατήφορος. Ο κόσμος αγανακτεί γιατί κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Συγκάλυψη, διαφθορά και ντροπο-διατάξεις», τόνισε.

Πυρά σε Λαζαρίδη για τα Ίμια

«Θράσος. Ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού του Αιγαίου! Ντροπή! Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «οίστρο τοξικότητας και λαϊκισμού» ο οποίος ωστόσο θα έπρεπε να έχει όριο τα εθνικά μας συμφέροντα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που κατάφερε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, «όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον Ερντογάν», όπως είπε.

Απαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε πως η κυβέρνηση Σημίτη αποδείχθηκε «τραγική», «μοιραία» και «άβουλη», δίνοντας «την δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, να αμφισβητήσει νησιά και βραχονησίδες και να κάνει σχέδια για γαλάζια πατρίδα». Ανέφερε δε, πως η Κύπρος δεν μπήκε στην ΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την κυπριακή κυβέρνηση και τους πολίτες της Κύπρου.