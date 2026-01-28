Απίστευτο τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμούς σημειώθηκε στο Λουτράκι.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 27/1, στο Λουτράκι Κορινθίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα στον προαύλιο χώρο ενός μίνι μάρκετ και άλλης μια επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελ.Βενιζέλου στο Λουτράκι στις 01:30, όταν το αυτοκίνητο που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο 19χρονος οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ στις δύο επιχειρήσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις εισόδους και τις πινακίδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0enx5cxx6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 19χρονος οδηγός επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την άδεια ικανότητας οδήγησης.