Λεωφορείο που μετέφερε 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συγκρούστηκε, λίγο μετά τις 8 το πρωί, με Ι.Χ. βαν, στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, ενώ κινούνταν στην επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου - Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρναίας, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.

Το βανάκι που οδηγούσε 44χρονος και στο οποίο επέβαιναν άλλα πέντε άτομα κινούταν με κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Παλαιοχώρι και συγκρούστηκε με το λεωφορείο που οδηγούσε 65χρονος κι ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν και δύο επιβαίνοντες, μία 28χρονη γυναίκα και ένας 63χρονος άνδρας. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου ώστε να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το λεωφορείο που μετέφερε τους 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.