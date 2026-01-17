Προσωρινές διευθετήσεις έως να ανακοινωθούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και -πολύ περισσότερο- έως και τις εκλογές.

Σε προσωρινές διευθετήσεις αναμένεται να οδηγήσουν τα κόμματα τα Συνέδρια που έχουν προγραμματίσει το αμέσως επόμενα διάστημα. Και αυτό καθώς η ανακοίνωση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού θα διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο, ενώ μετά τις εκλογές και αναλόγως των αποτελεσμάτων οι εξελίξεις στο κομματικό σύστημα θα είναι ραγδαίες.

Ας προσεγγίσουμε όμως τα διακυβεύματα των Συνεδρίων των κομμάτων με τη σειρά δύναμης που έχουν στη σημερινή Βουλή:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15-17 ΜΑΪΟΥ: Εκλογή προέδρου δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη καθώς όσο ο αρχηγός του κόμματος είναι ταυτόχρονα και πρωθυπουργός δεν τίθεται θέμα επανεκλογής του. Θα εκλεγεί όμως νέα Πολιτική Επιτροπή και πιθανόν νέος γραμματέας που θα οδηγήσουν τον κομματικό οργανισμό στις εθνικές κάλπες. Στη σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής θα αποτυπωθούν σε κάποιο βαθμό οι συσχετισμοί στο κυβερνών κόμμα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις των «δελφίνων» καθώς θα δώσουν το στίγμα τους για την επόμενη μέρα. Τα προσυνέδρια που θα διεξαχθούν θα είναι και αυτά προσπάθεια συσπείρωσης του κομματικού ακροατηρίου ενώ η αναβολή του προσυνεδρίου της Θεσσαλονίκης που ήταν προγραμματισμένο για το παρόν Σαββατοκύριακο λόγω προφανώς των αγροτικών κινητοποιήσεων δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα και στην υπόλοιποι Ελλάδα πέραν του Λεκανοπεδίου.

ΠΑΣΟΚ, 26-29 ΜΑΡΤΙΟΥ: Ίσως το πιο ενδιαφέρον Συνέδριο από όσα γίνουν: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στήνει ένα Συνέδριο προκειμένου να «κατατροπώσει» τους εσωκομματικούς του αντιπάλους ώστε να τους επιβάλλει τη σιωπή έως τις κάλπες, ενώ οι «δελφίνοι» θα δώσουν το στίγμα τους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου καθώς δεν προτίθενται να οδηγηθούν στις κάλπες ως «πρόβατα επί σφαγή». Περισσότερο όμως από αυτό καθεαυτό το τριήμερο του Συνεδρίου ίσως το διάστημα που θα προηγηθεί να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΚΚΕ, 29-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ενισχυμένο στις εκλογικές αναμετρήσεις, αναβαθμισμένο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με μεγαλύτερες δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται ασφαλώς στο καλύτερο επίπεδο από τη διάσπασή του το 1991. Η επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θέση που κατέχει από το 2013, αποτελεί ασφαλώς μια σημαντική εγγύηση για την επόμενη μέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 22-25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Το Συνέδριο θα είναι τελικά προγραμματικό ώστε να αποφευχθεί στην παρούσα φάση η διάσπαση, στην οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε ένα Συνέδριο εκλογής ηγεσίας. Τη διάσπαση σε αυτή τη φάση δεν την επιθυμεί κανένα από τα δυο στρατόπεδα: Ούτε η πλευρά του Αλέξη Χαρίτση που αν και πρόεδρος δεν έχει την πλειοψηφία στο κόμμα που ηγείται ούτε όμως η πλευρά Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου που αποτελούν την πλειοψηφία! Σε ένα Συνέδριο βέβαια κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την εξέλιξή του, ενώ σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στο Συνέδριο θα πρόκειται περί ...θαύματος αν η Νέα Αριστερά θα μείνει ενωμένη έως τις εκλογές!

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 7-8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Να θυμίσουμε πως ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με ερώτημα αν το Κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχίσει να υπάρχει ή αν θα διαλυθεί. Τελευταία ο πρόεδρος Κασσελάκης δείχνει να ρίχνει δίκτυα προς την πλευρά Καρυστιανού χωρίς όμως οι πιθανότητες να είναι με το μέρος του. Αντιθέτως...