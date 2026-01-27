Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Νέο κύμα με συννεφιές, από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα έχουμε από το πρωί της Τετάρτης και σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα έχουμε βροχές στα ΒΔ της Ελλάδας. Μπόρες θα έχουμε επίσης το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ΔΝΔ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 15 βαθμούς, στα βόρεια από 8 έως και 12 και στα νότια στους 18. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς και στα ανατολικά τους 15 με 16 βαθμούς.

Την Πέμπτη, θα έχουμε νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες παντού και προς το βράδυ ο καιρός θα ανοίξει στην Αττική. Την Παρασκευή στα δυτικά και τα ανατολικά θα έχουμε νέες βροχές, το Σάββατο νέα φαινόμενα σχεδόν παντού, όπως και την Κυριακή.

Από 2/2 έως και 6/2 θα έχουμε νέα χαμηλά βαρομετρικά που θα φέρουν αρκετό νερό. Πάντως η θερμοκρασία θα ανέβει και ο καιρός θα είναι μαλακός.

{https://www.youtube.com/watch?v=8ya3fSBRIug}