«Κάθε δουλειά που αξίζει να γίνει, αξίζει να γίνει και καλά». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καθαρισμό. Μικρές αλλαγές στη μέθοδο και τα εργαλεία μπορεί να κάνουν τεράστια διαφορά!

Επαγγελματίες καθαρισμού αποκαλύπτουν τις αγαπημένες τους συμβουλές, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε το σπίτι σας πεντακάθαρο χωρίς κόπο.

1. Ξεκινήστε με μια «καθαρή πλάκα»

Τακτοποιήστε πρώτα την ακαταστασία, μετά ξεσκονίστε και τέλος καθαρίστε. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιφάνειες σας θα είναι έτοιμες για καθαρισμό χωρίς εμπόδια και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

2. Καθαρισμός δεξιόστροφα

Η Adriana Aziz της MaidForYou συνιστά να καθαρίζετε δεξιόστροφα σε κάθε δωμάτιο. «Από τότε που εφαρμόσαμε αυτό το σύστημα, μειώθηκαν οι επανακαθαρισμοί που ζητούν οι πελάτες έως και 80%», λέει.

3. Σχεδιάστε το καθάρισμά σας

Οι επαγγελματίες καθαριστές χρησιμοποιούν λίστες ελέγχου για να μεγιστοποιούν χρόνο και πόρους. Προσπαθήστε να αφήνετε τα προϊόντα καθαρισμού να δράσουν ή να λειτουργεί το πλυντήριο ενώ εσείς κάνετε κάτι άλλο.

4. Επιλέξτε τα σωστά καθαριστικά

Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν κυρίως καθαριστικά γενικής χρήσης ή DIY. Είναι φθηνότερα, πιο εύκολα στη χρήση και πιο πρακτικά για αποθήκευση».

Για ευαίσθητες επιφάνειες όπως ξύλο, δέρμα ή φυσική πέτρα, χρησιμοποιήστε εξειδικευμένα προϊόντα.

5. Αποκτήστε τα κατάλληλα εργαλεία

Απλώς το να έχετε τα σωστά εργαλεία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα σφουγγάρια μελαμίνης, για παράδειγμα, είναι οικονομικά και ιδανικά για δύσκολους λεκέδες.

6. Αφήστε τα προϊόντα να δράσουν

Οι επαγγελματίες δεν τρίβουν σαν τρελοί. Αφήνουν τα προϊόντα να δράσουν για 15 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίζουν. Είναι πιο έξυπνο και λιγότερο κουραστικό.

7. Χρησιμοποιήστε φύλλα στεγνωτηρίου έξω από το στεγνωτήριο

Τυλίξτε τα γύρω από ξεσκονόπανα ή ρολά βαφής για να καθαρίζετε τα δύσκολα σημεία, όπως ανεμιστήρες οροφής και σοβατεπί.

8. Κάντε ατμό

Μιας υψηλής ισχύος μηχανή ατμού μπορεί να μαλακώσει βρωμιά χωρίς προϊόντα καθαρισμού ή τρίψιμο. Αρκεί ένα πανί μικροϊνών μετά.

9. Προσθέστε κάδους απορριμμάτων

Αφήστε μικρούς κάδους σε στρατηγικά σημεία, π.χ. έξω από την είσοδο, ώστε να απομακρύνετε εύκολα ό,τι φέρνετε μέσα. Αυτό μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

10. Αποφύγετε τις ηλεκτρικές σκούπες χωρίς φίλτρο HEPA

Η χρήση ηλεκτρικής σκούπας με φίλτρο HEPA είναι απαραίτητη για να εμποδίζετε την εκτόξευση σκόνης και γύρης πίσω στον χώρο. Οι κανονικές σκούπες χωρίς HEPA είναι αναποτελεσματικές στον πραγματικό καθαρισμό.

Ακολουθώντας αυτά τα μυστικά των επαγγελματιών, το σπίτι σας θα γίνει πιο καθαρό, πιο οργανωμένο και οι δουλειές σας πολύ πιο εύκολες. Μικρές αλλαγές στη μέθοδο και τα εργαλεία κάνουν τεράστια διαφορά!