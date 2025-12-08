Ο σωστός τρόπος για να αποφυγετε την υγρασία στο σπίτι.

Με τις συνεχείς βροχές, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον περιορισμένο χρόνο ηλιοφάνειας, πολλά νοικοκυριά αναγκάζονται να στεγνώνουν τα ρούχα μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, η εσωτερική ξήρανση μπορεί να αυξήσει σημαντικά την υγρασία στον χώρο, να επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και να αυξήσει την ανάγκη για θέρμανση.

Με μερικές απλές πρακτικές κινήσεις, μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα γρήγορα, χωρίς να δημιουργείται υγρασία και χωρίς σπατάλη ενέργειας.

1. Μην απλώνετε πολλά ρούχα στο ίδιο σημείο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν τα ρούχα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, ο αέρας δεν κυκλοφορεί και η εξάτμιση επιβραδύνεται.

Τι να κάνετε:

Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα ρούχα.

Απλώστε σε δύο σειρές αντί για μία πυκνή.

Χρησιμοποιήστε περισσότερες κρεμάστρες για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

2. Αποφύγετε το υπνοδωμάτιο

Το υπνοδωμάτιο τείνει να συσσωρεύει υγρασία, επηρεάζοντας τον ύπνο και την υγεία.

Ιδανικοί χώροι για άπλωμα:

Σαλόνι με καλή κυκλοφορία αέρα

Μπάνιο, μόνο αν υπάρχει εξαερισμός

Κουζίνα, με ανοιχτό απορροφητήρα (χωρίς θερμότητα)

3. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα — σωστά

Ο αφυγραντήρας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα.

Οδηγίες χρήσης:

Τοποθετήστε τον κοντά στο άπλωμα.

Κλείστε τις πόρτες για να περιοριστεί ο όγκος αέρα.

Αν υπάρχει πρόγραμμα Laundry, χρησιμοποιήστε το.

4. Ανοίξτε ελαφρά ένα παράθυρο

Λίγα εκατοστά ανοίγματος είναι αρκετά για να φύγει η υγρασία χωρίς να κρυώσει ο χώρος.

Λάθος: Ανοίγοντας διάπλατα πέφτει η θερμοκρασία και επιβραδύνεται το στέγνωμα.

5. Μην ακουμπάτε την απλώστρα σε τοίχους ή κουρτίνες

Η επαφή με ψυχρούς ή υγρούς τοίχους αυξάνει τον κίνδυνο μούχλας, ειδικά στους εξωτερικούς τοίχους.

6. Στύψιμο πριν το άπλωμα

Κάθε 200–300 ml λιγότερου νερού μειώνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος.

Tip: Επαναλάβετε σύντομο στύψιμο 2–3 λεπτών μετά το πλύσιμο για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

7. Μην τοποθετείτε τα ρούχα πάνω σε σώματα θέρμανσης

Αυτή η μέθοδος αυξάνει την κατανάλωση, δημιουργεί υπερβολική υγρασία και μπορεί να φθείρει τα υφάσματα.

Καλύτερη πρακτική: Τοποθετήστε την απλώστρα σε απόσταση από το θερμαντικό σώμα ώστε η θερμότητα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα.

8. Χρήση air condition

Το A/C μπορεί να βοηθήσει στο στέγνωμα, αλλά μόνο στη λειτουργία dry(αφύγρανση), όχι στη λειτουργία θέρμανσης.

Με αυτές τις απλές τεχνικές, τα ρούχα σας θα στεγνώνουν πιο γρήγορα, χωρίς να επιβαρύνετε την υγρασία και την ενέργεια του σπιτιού. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα, ο αφυγραντήρας και η καλή οργάνωση της απλώστρας κάνουν τη διαφορά!