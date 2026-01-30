Με καθυστέρηση πέντε ημερών απάντησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με καθυστέρηση πέντε ημερών ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, αφού εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ενημέρωσε την κοινή γνώμη για το γεγονός ότι είχε ασχοληθεί «με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης».

Δηλαδή από τα ξημερώματα της Δευτέρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο μέχρι και τις 8 το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Παπαστεργίου δεν είχε ενημερώσει για την προσωπική εμπλοκή του στην υπόθεση, έστω και πριν 19 χρόνια όπως σημειώνει επιχειρώντας να πάρει αποστάσεις από τις δραματικές εξελίξεις.

Έσπευσε όμως να το κάνει το πρωί της Παρασκευής, αφού πρώτα το Dnews αποκάλυψε το έγγραφο της οικοδομικής άδειας του εργοστασίου, σύμφωνα με το οποίο έχει υπογράψει - όχι κάποιες αόριστες «ηλεκτρολομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης» - αλλά τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, το Μέγαρο Μαξίμου είναι ενήμερο από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας για την εμπλοκή του ονόματος του υπουργού της κυβέρνησης.

Ν.Α.