Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την τραγική απώλεια των ανδρών του πολεμικού ναυτικού, το Σώμα έστειλε αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία.

Η Ολομέλεια της Βουλής με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, τίμησε τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο κατά την κρίση των Ιμίων, το 1996.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την τραγική απώλεια των ανδρών του πολεμικού ναυτικού, το Σώμα έστειλε αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία, τονίζοντας την ανάγκη εγρήγορσης και αποφασιστικής στάσης, απέναντι στα αναθεωρητικά σχέδια της Άγκυρας

Από την ΝΔ σε κλίμα συγκίνησης, ο Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του Παναγιώτη Βλαχάκου που επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο, μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό, τόνισε πως «σήμερα 30 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε πως έφυγαν αλλά το πως έζησαν. Έζησαν ως άνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού και του καθήκοντος. Ως άνθρωποι που ήξεραν ότι η πατρίδα δεν είναι έννοια αφηρημένη».

Μιλώντας για τον αδερφό του με τρεμάμενη φωνή, ανέφερε ότι «ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του πολιτικού ναυτικό. Ήταν αδελφός μου και το άλλο μου μισό. Σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα βλέπει τις νέες φρεγάτες και θα καμαρώνει από ψηλά για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού . Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που περάσαμε μαζί».

ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, τόνισαν πως στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» και πως η Ελλάδα δεν ανέχεται αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις. «Η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο» και πως «δεν πρέπει να υπάρχουν χωρικές και χρονικές αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισαν από την πλευρά του ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης αποκάλυψε πως «εκείνο το βράδυ ως υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, είδε τους νέους αυτούς να βαδίζουν σε μια θυσία,με χαμόγελο, θάρρος και θράσος», ενώ ο Θοδωρής Δρίτσας από την Νέα Αριστερά, επισήμανε πως «όποιος επιδιώκει να αναδεικνύει ζητήματα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, έχει ως στόχο τη διατήρηση της αντιπαλότητας και των ανοικτών ενδεχομένων πολεμικών συρράξεων με την Τουρκία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για το τι συνέβη στην κρίση των Ιμίων, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και συσκότιση. «Ο ιατροδικαστής που έθαψε την υπόθεση λέγοντας ότι υπήρξε ατύχημα και όχι κατάρριψη του ελικοπτέρου όπως εγώ πιστεύω, προήχθη. Είναι ο ίδιος που παρείχε υπηρεσίες συγκάλυψης και στα Τέμπη», σημείωσε.