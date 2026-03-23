Στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αρνητικά απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώντας τον για την πρόσκληση, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του κόμματος στην έναρξη με εκπρόσωπο τον βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πρόσφορο το πλαίσιο του συνεδρίου για ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο, καθώς πρόκειται για εσωκομματική διαδικασία. Παράλληλα, δήλωσε τη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει σε μελλοντικές πρωτοβουλίες διαλόγου σε δημόσιο επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο συνέδριο και θετικές αποφάσεις.

Αναλυτικά η απάντηση του Σωκράτη Φάμελλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,



Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία