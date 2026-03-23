Πληθαίνουν καθημερινά οι φωνές των στελεχών πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ, που ζητούν να αποκλειστεί κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τους Χάρη Δούκα και Μανώλη Χριστοδουλάκη, η «σκυτάλη» πέρασε στον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος με κείμενο-συμβολής στον προσυνεδριακό διάλογο, τάχθηκε ανοιχτά και καθαρά υπέρ των προοδευτικών κυβερνητικών λύσεων.

«Όχι» στη Δεξιά

Με το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πλησιάζει, οι κορυφαίοι της Χαριλάου Τρικούπη σπεύδουν να τοποθετηθούν για τα κρίσιμα ζητήματα που θα απασχολήσουν το σώμα των συνέδρων. Με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει την άνετη πλειοψηφία, η «αριστερή» πτέρυγα του κόμματος αναζητά κοινό βηματισμό.

Τουλάχιστον, στο κομβικό ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, όπου αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να μονοπωλήσει τη συζήτηση στο Συνέδριο. Για την ακρίβεια, θέλουν να καταστεί απολύτως σαφές πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, τότε δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, σε μια επανάληψη της περιόδου 2012-2014.

Η αρχή έγινε με τον Χάρη Δούκα, με τον δήμαρχο Αθηναίων να έχει ζητήσει να υπάρξει σχετικό ψήφισμα – γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία της ηγεσίας. Ακολούθησε προ ολίγων ημερών ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, πραγματοποίησε μια βαθιά πολιτική παρέμβαση στον δρόμο προς το Συνέδριο, βγαίνοντας στην ηγεσία από τα «αριστερά». Για την ακρίβεια, ζήτησε να κοπεί κάθε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε επίπεδο επιμελητηρίων.

Παρέμβαση Κατρίνη

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και ο Μιχάλης Κατρίνης. Με κείμενο του ενόψει του Συνεδρίου, ο βουλευτής Ηλείας, ζήτησε καθαρά και ξάστερα να ΠΑΣΟΚ θέσει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, «αλλιώς μένει στην αντιπολίτευση».

«Το συνέδριο θα πρέπει να δεσμευτεί για μια ρήτρα πρώτης εντολής. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν μας δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην αντιπολίτευση», αναφέρει το κείμενο του κ.Κατρίνη.

Συμπληρώνει, μάλιστα, πως «απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που θέλει το ΠΑΣΟΚ απομονωμένο, χωρίς συνομιλητές και δυνητικούς συμμάχους, άρα χωρίς δυνατότητα κυβερνητικών συνεργασιών την επόμενη μέρα, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξεκινήσει διάλογο με φορείς και προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα πάνω σε τρεις αρχές:

να είναι προγραμματικός

να είναι κοινωνικά γειωμένος

να θεμελιώνεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ».

Όπως φαίνεται, το «μέτωπο» των κορυφαίων για το συγκεκριμένο θέμα διευρύνεται και αυτό παρά τις ρητές και κατηγορηματικές –προφορικές- δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι «πολιτική αλλαγή, σημαίνει να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση».