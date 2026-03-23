Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τη δοκιμασμένη (επιτυχημένη;) συνταγή του Fuel Pass.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη γραμμή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τη δοκιμασμένη συνταγή του fuel pass, αντί να μειώσει τον φόρο στα καύσιμα.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι με την προπληρωμένη κάρτα θα ωφεληθούν περισσότερο όσοι το έχουν ανάγκη και πως αν γινόταν οριζόντια μείωση του φόρου στα καύσιμα, θα ήταν κερδισμένος... «και ένας τουρίστας ή κάποιος που δεν έχει οικονομικό πρόβλημα να πληρώσει 10 ευρώ παραπάνω για να βάλει βενζίνη».