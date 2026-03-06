Οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεφαν οδικώς στα Χανιά από τη Σλοβακία.

Κροτίδες, βεγγαλικά, φυσίγγια αλλά και βαλλίστρα φαίνεται να μετέφεραν στο αυτοκίνητο τους δύο άτομα, κάτοικοι του Κισσάμου Χανιών, οι οποίοι συνελήφθησαν ύστερα από την πολυήμερη παρακολούθησή τους από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί οδικώς από την Κρήτη στη Σλοβακία στις 26 Φεβρουαρίου προκειμένου να παραλάβουν μεγάλο αριθμό κροτίδων και βεγγαλικών, ώστε να τα διοχετεύσουν στην αγορά της Κρήτης ενόψει του Πάσχα. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένας 37χρονος Σλοβάκος μαζί με έναν 23χρονο επέστρεψαν από τη Σλοβακία στα Χανιά την Πέμπτη 5/3 και λίγη ώρα αφού αποβιβάστηκαν από το καράβι, αστυνομικοί του Α.Τ Κισσάμου τους σταμάτησαν στην εθνική οδό.

Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν γεμάτο με εκρηκτικά, βεγγαλικά και πυρομαχικά στοιβαγμένα σε κούτες στο πίσω κάθισμα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι δύο άνδρες διέσχισαν οδικώς αρκετές χώρες της Ευρώπης χωρίς να τους γίνει κανένας έλεγχος.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

460 βεγγαλικά

3.822 κροτίδες

25 πυροτεχνήματα

σιντριβάνι

16 πυροτεχνήματα τύπου βόμβα

2 καπνογόνα

3 ηλεκτρονικές συσκευές απομακρυσμένης πυροδότησης βεγγαλικών

2 πιστόλια

3 γεμιστήρες

611 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτω

1 μεταλλική βαλλίστρα με 5 βέλη

3 σιγαστήρες πυροβόλου όπλου,προσαρμοσμένο φακό, διόπτρα και κομπρέσορα

1 γκλόπ

1 μαχαίρι

Σε έλεγχο στο σπίτι του 37χρονου βρέθηκε και ένα μίνι οπλοστάσιο με ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών έτοιμο προς χρήση, το οποίο έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη και ήταν εξοπλισμένο με φακό, διόπτρα τύπου red dot και σιγαστήρα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης γεμιστήρες και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Βρέθηκαν ακόμα δύο ακόμη σιγαστήρες, εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων τύπων, μία μεταλλική βαλλίστρα με βέλη, ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ και ένα μεγάλο μαχαίρι τύπου «survivor» ενώ σε αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού αλλά και σε αγροτικό χώρο εντοπίστηκαν επιπλέον κούτες που περιείχαν 3.754 κροτίδες και 1.050 βεγγαλικά.

Επιπλέον κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 37χρονου ως μέσο παράνομης μεταφοράς, όπλων ,πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ Κισσάμου.