«Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία».

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό, όπως γνωστοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026).

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του πρωθυπουργού εισήχθη χθες, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με έντονο κοιλιακό άλγος.

Ακολούθησε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και, όπως επισημαίνεται, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη να επιστρέφει σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.