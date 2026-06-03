Αυξημένες θερμοκρασίες αλλά και γενικευμένη αστάθεια, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέρα με τη μέρα, και μπαίνουμε πιο πολύ σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ήδη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε τοπικό επίπεδο, συναντάμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και σε αυτήν την εξέλιξη βοηθάει αρκετά και ο δυτικός άνεμος ο οποίος δρα σαν καταβάτης, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Δεν θα απουσιάζει και η θερμική αστάθεια κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, κυρίως όμως από τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, μία αστάθεια η οποία θα γενικευτεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, καθώς όμως θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, αργά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αυτή η θερμότητα θα οδηγήσει στον σχηματισμό νεφώσεων, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως, οπότε και θα ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, προς την περιοχή της Θράκης, της Μακεδονίας και τα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος ήδη ξεκινάει από τους 16 - 18 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι, κυρίως προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, θα καταγραφούν για ακόμη ένα 24ωρο, υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, (Θεσσαλία, εσωτερικό κεντρικής Μακεδονίας, Αττικοβοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο) θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα είμαστε 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο χαμηλές τιμές, να καταγράφονται κοντά σε θαλάσσιες εκτάσεις.

Αύριο, που θα γενικευτεί η αστάθεια, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, η οποία δεν θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, οπότε θα έχουμε 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, με λίγες τοπικές συννεφιές στα βόρεια τμήματα. Μικρή πιθανότητα να βγουν βροχές ή καταιγίδες, αργά το απόγευμα κυρίως σε βουνά της βόρειας Αττικής. Ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά πιθανόν να συναντήσουμε μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες και ο υδράργυρος έως και 32 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, θα συναντήσουμε προς τα βόρεια και ηπειρωτικά, βροχές, καταιγίδες και ακόμη και χαλάζι. Ήπειρος, η περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, το εσωτερικό της Πελλοπονήσου αλλά και στα βουνά και νωρίς το βράδυ θα ολοκληρώσει τη δράση της αυτή η αστάθεια.

Η ζέστη που θα έχει συσσωρευτεί κάτω χαμηλά θα έρθει σε σύγκρουση με πιο ψυχρές αέριες μάζες. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, περιορίζεται η αστάθεια. Γυρίζει και πάλι ο άνεμος, με τη θερμοκρασία κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πλέον το καλοκαίρι αρχίζει και κυριαρχεί, αλλά υπάρχει και η αστάθεια, η οποία χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

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