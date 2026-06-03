Ο κ. Χατζηιωάννου χαρακτήρισε τη διπλή εισαγωγή ως ορόσημο όχι μόνο για τη Safe Bulkers αλλά και για τη ναυτιλιακή κοινότητα και την Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση Ευρωπαίων θεσμικών επενδυτών.

Ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά αποτέλεσε η χθεσινή έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Πόλυ Χατζηιωάννου, να χτυπά το καμπανάκι της συνεδρίασης, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη ναυτιλία και το ελληνικό χρηματιστήριο. Πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη σύνδεση ενός από τους σημαντικότερους και πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Ο κ. Χατζηιωάννου χαρακτήρισε τη διπλή εισαγωγή ως ορόσημο όχι μόνο για τη Safe Bulkers αλλά και για τη ναυτιλιακή κοινότητα και την Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση Ευρωπαίων θεσμικών επενδυτών. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη σταδιακή ανάδειξη της Αθήνας σε διεθνή κόμβο ναυτιλιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πλατφόρμας της Euronext.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την τελετή εισαγωγής, ο επικεφαλής της Safe Bulkers εξήγησε ότι η εταιρεία δεχόταν προτάσεις για διπλή εισαγωγή ήδη από το 2022, όταν είχε προχωρήσει στην έκδοση του πρώτου ομολόγου εταιρείας ξηρού φορτίου που διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως σημείωσε, επέλεξε να περιμένει μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες, με την ένταξη της ελληνικής αγοράς στο δίκτυο της Euronext να αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πρόσβαση σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό, καθώς η Euronext συνδέει τις αγορές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων το Όσλο, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο και η Λισαβόνα. Παράλληλα, ενισχύεται η προβολή της εταιρείας σε περισσότερους αναλυτές και επενδυτές διεθνώς.

Ο κ. Χατζηιωάννου εκτίμησε ότι και άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα, καθώς έχει πλέον διαμορφωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την ομαλή λειτουργία των διπλών εισαγωγών. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον ίδιο, διαδραμάτισαν και τα δικηγορικά γραφεία White & Case και Ποταμίτης Βεκρής, τα οποία διαμόρφωσαν το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο και τις διαδικασίες που μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες εταιρείες στο μέλλον.

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Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη ναυλαγορά, ο επικεφαλής της Safe Bulkers τόνισε ότι η εταιρεία επιλέγει να ναυλώνει την πλειονότητα των πλοίων της στη spot αγορά, καθώς η διαφορά με τις αποδόσεις των χρονοναυλώσεων παραμένει σημαντική.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ανανέωσης και ανάπτυξης του στόλου, αποκάλυψε ότι από το 2020 η εταιρεία έχει προχωρήσει στην παραγγελία 11 νέων πλοίων ξηρού φορτίου, εκ των οποίων τα δύο είναι διπλού καυσίμου μεθανόλης (methanol dual-fuel). Οι παραδόσεις των νέων πλοίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά από το τρίτο τρίμηνο του 2026 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2029.

Σήμερα η Safe Bulkers διαθέτει στόλο 45 πλοίων ξηρού φορτίου, με περισσότερο από το 80% να έχει κατασκευαστεί σε σύγχρονα ιαπωνικά ναυπηγεία. Με την ολοκλήρωση των νέων παραλαβών, η μέση ηλικία του στόλου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 10,5 έτη.

Ο κ. Χατζηιωάννου υπενθύμισε ότι η οικογένειά του δραστηριοποιείται στον κλάδο του dry bulk εδώ και 65 χρόνια, ενώ διατηρεί το 47% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη χρηματοοικονομική θέση της Safe Bulkers, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της πράσινης μετάβασης του στόλου. Ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώνεται στο 34%, επίπεδο που η εταιρεία χαρακτηρίζει συντηρητικό και επαρκές για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Παράλληλα, η Safe Bulkers διαθέτει συνολικούς κεφαλαιακούς πόρους και ρευστότητα ύψους 399 εκατ. δολαρίων. Από αυτά, τα 190 εκατ. δολάρια αφορούν ταμειακά διαθέσιμα, προθεσμιακές καταθέσεις και δεσμευμένα διαθέσιμα, ενώ επιπλέον 209 εκατ. δολάρια είναι διαθέσιμα μέσω ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών, ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία της εταιρείας για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων.