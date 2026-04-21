Σε νέα φάση περνούν οι έλεγχοι της Τροχαίας, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται η σταδιακή ένταξη των ναρκοτέστ στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, διευρύνοντας σημαντικά το πλαίσιο οδικής ασφάλειας πέρα από τα καθιερωμένα αλκοτέστ.

Το νέο μέτρο προβλέπει τη χρήση τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, τα οποία θα μπορούν να εντοπίζουν ουσίες όπως μορφίνη, κοκαΐνη, ινδική κάνναβη, αμφεταμίνες και μεθαμφεταμίνες, με την αξιοπιστία τους να εκτιμάται μεταξύ 95% και 99%, σύμφωνα με ειδικούς του χώρου. Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν τη λήψη δείγματος σάλιου, το οποίο θα αναλύεται επί τόπου, και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα ακολουθούν αιματολογικές εξετάσεις. Όπως αναφέρουν αρμόδιοι, η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που επεξεργάζονται τα υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, ενώ η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται μετά το καλοκαίρι, μόλις εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πότε και πώς θα γίνονται τα ναρκοτέστ στους οδηγούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κυρίως σε οδηγούς που έχουν ήδη υποβληθεί σε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά παρουσιάζουν ύποπτη συμπεριφορά ή ενδείξεις επηρεασμένης οδήγησης. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν επιπλέον έλεγχο όταν κρίνεται απαραίτητο. Η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας, με τις τεχνικές παραμέτρους των ελέγχων να καθορίζονται σε συνεργασία με τοξικολόγους και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η πλήρης εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η αυστηρή αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, όπως ήδη ισχύει για το αλκοόλ.

Με την εισαγωγή των ναρκοτέστ, οι αρχές φιλοδοξούν να ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο πρόληψης και καταστολής επικίνδυνης οδήγησης. Το μέτρο θεωρείται κρίσιμο βήμα για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των σοβαρών ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

