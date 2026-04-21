Συνεχίζεται για 42η εβδομάδα η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», σε στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία εβδοιμάδα, από τις 13 έως τις 19 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 17.332 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.251 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 949 σε οδηγούς δικύκλων (με 10 διανομείς), 101 σε επιβάτες και 301 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

644 στην Αττική,

95 στα Ιόνια Νησιά,

91 στη Δυτική Ελλάδα,

76 στη Θεσσαλία,

72 στην Κρήτη,

57 στο Νότιο Αιγαίο,

41 στη Θεσσαλονίκη

39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

36 στην Ήπειρο,

29 στην Πελοπόννησο,

26 στην Κεντρική Μακεδονία,

23 στη Στερεά Ελλάδα,

21 στο Βόρειο Αιγαίο και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων χρήσης κράνους:

350 € πρόστιμο και 30ήμερη αφαίρεση άδειας οδήγησης για οδηγούς δικύκλων (ίδια ποινή όταν ο οδηγός δεν εξασφαλίζει ότι ο επιβάτης φορά κράνος),

350 € πρόστιμο για επιβάτες δικύκλων,

30 € πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., με σημαντική αύξηση ποινών σε περιπτώσεις υποτροπής.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο

υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.